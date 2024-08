- "Wanted - Hunted" partage un clip des coulisses

Dans le cœur des membres et fans de l'équipe "Chassés - Traqués", Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024) vit toujours. Sur leur compte Instagram officiel, l'émission de quiz a partagé une courte vidéo de 2015 le 13 août, montrant Nagorsnik avec un candidat en coulisses. La légende dit : "Et puis vous trouvez une vidéo très spéciale de 'Chassés - Traqués' sur la caméra, parce qu'elle vous rappelle le candidat. Salutations d'en bas, cher K.O."

Hors-champ, Nagorsnik, surnommé "Le Bibliothécaire" ou simplement "K.O." en raison de sa profession, est interrogé sur le fait de savoir si la sagesse vient avec l'âge. Dans son style détendu caractéristique, il répond : "Calme," avant de plaisanter avec le cameraman et de sourire à l'objectif.

La tristesse pour Nagorsnik persiste

Klaus Otto Nagorsnik est apparu en tant que chasseur dans l'émission pendant dix ans jusqu'à son décès soudain annoncé en avril 2024. "Nous perdons un modèle d'authenticité, d'éducation et de joie de vivre avec Klaus Otto Nagorsnik. Je l'admirais et jouais et plaisantais avec lui incroyablement," a déploré le présentateur Alexander Bommes (49) après son décès à l'âge de 68 ans.

Quatre mois plus tard, la tristesse pour l'étoile du quiz est toujours forte, comme en témoignent les commentaires sous le post Instagram. "C'est encore si incroyablement difficile à croire qu'il est parti," "Tu nous manques tant, K.O.," et "C'est si agréable de le revoir dans cette vidéo," étaient quelques-uns des messages touchants. Même la fille du candidat dans la vidéo a commenté : "Rencontrer K.O. était définitivement le moment fort de mon père."

