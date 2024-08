Walz s' appuie sur sa biographie pour se présenter aux électeurs de Philadelphie.

Walz détaillera son enfance à la campagne dans le Nebraska, ses valeurs du Minnesota et son expérience en tant qu'enseignant, selon des extraits de ses remarques préparées, se présentant aux électeurs – dont beaucoup entendent parler de lui pour la première fois.

"Je suis né à West Point, Nebraska, et j'ai vécu à Butte, une petite ville de 400 habitants où la communauté était un mode de vie. En grandissant, j'ai passé mes étés à travailler à la ferme familiale. Ma mère et mon père nous ont appris à faire preuve de générosité envers nos voisins et à travailler pour le bien commun", dira-t-il selon les extraits.

Walz ajoutera : "La force du Minnesota réside dans nos valeurs - notre engagement à travailler ensemble, à voir au-delà de nos différences, à tendre la main."

"Ces mêmes valeurs que j'ai apprises à la ferme familiale et que j'ai essayées d'inculquer à mes étudiants, je les ai apportées au Congrès et à la capitale de l'État, et maintenant, la vice-présidente Harris et moi-même nous présentons pour les emmener à la Maison Blanche", dira-t-il.

Walz plaidera la cause contre le candidat républicain à la présidence du point de vue des valeurs.

"Donald Trump, il voit le monde différemment. Il ne sait pas la première chose sur le service - parce qu'il est trop occupé à se servir lui-même", dira-t-il.

Walz servira également de "hype man" pour la vice-présidente, déclarant qu'il "ne pourrait être plus fier d'être sur ce ticket" et l'aider à devenir présidente. Harris, dira-t-il, "s'est battue aux côtés du peuple américain", en pointant sa carrière de procureur tout en déclarant qu'elle "apporte de la joie à tout ce qu'elle fait".

Walz pourrait discuter de la façon dont son enfance à la campagne a façonné sa compréhension de la politique, en mettant en avant l'importance de la communauté et du travail pour le bien commun, qu'il a apprises de sa famille et qu'il a par la suite mises en œuvre dans sa carrière politique. De plus, il pourrait exprimer son inquiétude quant à la position politique du candidat républicain à la présidence, suggérant qu'ils priorisent l'intérêt personnel plutôt que le service à la communauté.

