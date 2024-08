Walz, le candidat de Harris: Trump est trop égoïste pour servir le peuple américain

Trump, pendant ce temps, est accusé de faiblesse intentionnelle de l'économie à des fins personnelles, de mépris de l'ordre public et de semer "le chaos et la division."

Plus tôt mardi, il a été annoncé que Harris avait choisi Walz comme colistier dans sa campagne contre l'ancien président Trump. L'événement de campagne à Philadelphie a marqué le début d'une tournée de plusieurs jours dans les États les plus disputés et pivotaux des États-Unis.

Harris a déclaré lors de l'événement : "Nous luttons pour un avenir où nous défendons nos libertés les plus fondamentales." Elle avait cherché un partenaire qui pourrait aider à construire cet avenir meilleur. "Un leader qui unit notre nation et nous fait avancer. Un champion de la classe moyenne, un patriote qui, comme moi, croit dans la promesse extraordinaire de l'Amérique", a déclaré Harris. Elle est ici aujourd'hui, a-t-elle poursuivi, car elle a trouvé un tel leader en Walz.

Le sexagénaire Walz est connu pour être un politique qui, avec son langage direct, séduit les électeurs sans diplôme universitaire, tout en défendant des positions libérales. Ancien membre de la Garde nationale, enseignant et entraîneur de football, il soutient des positions libérales sur l'avortement et le cannabis, et plaide également en faveur de contrôles plus stricts pour les acheteurs d'armes.

Malgré l'accent mis par Harris sur l'union de la nation et la priorité à la classe moyenne, certains critiques estiment que son choix de Walz pourrait encore diviser le pays, car il est connu pour son fort plaidoyer en faveur de sujets controversés tels que le contrôle des armes à feu et les positions libérales sur l'avortement et le cannabis. D'un autre côté, certains voient ce duo comme une occasion d'attirer un spectre plus large d'électeurs, car la capacité de Walz à se connecter avec les électeurs sans diplôme universitaire se combine aux politiques de Harris pour présenter une perspective "autre" lors de l'élection.

