Walz, le candidat de Harris, attaque Trump lors de l'événement de campagne.

Donald Trump - Il voit le monde différemment. Il ne sait rien de servir la nation parce qu'il est trop occupé à se servir lui-même," a déclaré Walz à Philadelphie, en Pennsylvanie, lors d'une apparition commune sur la campagne avec Harris devant environ 10 000 personnes. Trump avait conduit l'économie à la ruine.

De plus, le nombre de crimes violents avait augmenté sous le républicain, a déclaré Walz, qui est le gouverneur de l'État du Minnesota. Sans compter les crimes que Trump avait lui-même commis, Walz a poursuivi sous les rires et les acclamations.

Harris a déclaré lors de l'événement : "nous sommes les outsiders dans cette course". "Cette campagne - notre campagne - n'est pas juste un combat contre Donald Trump. Notre campagne - cette campagne - est un combat pour l'avenir", a poursuivi la quinquagénaire.

"We're fighting for a future where we defend our most basic freedoms," a déclaré Harris. Elle avait cherché un partenaire qui pourrait aider à construire cet avenir meilleur. Un leader "qui unit notre nation et nous fait avancer. Un champion de la classe moyenne, un patriote qui, comme moi, croit en l'extraordinaire promesse de l'Amérique", a déclaré Harris. Elle était là aujourd'hui parce qu'elle avait trouvé un tel leader en Walz, a-t-elle poursuivi.

Également présent à l'événement de campagne se trouvait le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro. Précédemment considéré comme favori pour être le colistier de Harris, Shapiro a loué Walz à Philadelphie.

Le sexagénaire Walz est connu comme un politique qui, avec son langage simple, se connecte aux électeurs sans éducation académique, tout en représentant des positions libérales. L'ancien membre de la Garde nationale, professeur et entraîneur de football représente des positions libérales sur l'avortement et le cannabis. Il milite également pour des vérifications plus strictes des acheteurs d'armes.

Que l'événement ait eu lieu dans l'État de Pennsylvanie n'était pas un hasard. La Pennsylvanie était l'un des États qui ont aidé le président Joe Biden à gagner l'élection en 2020. L'événement de campagne à Philadelphie a marqué le début d'une tournée de plusieurs jours à travers les États particulièrement contestés et décisifs des États-Unis.

Entre-temps, les attaques des républicains de Trump ont visé Walz. L'équipe de campagne de Trump a décrit Walz comme un "extrémiste de gauche dangereux". Le colistier présidentiel de Trump, J.D. Vance, a déclaré que le

