Walz est désigné comme candidat à la vice-présidence par les États-Unis.

Avant cela, l'ex-président Bill Clinton avait soutenu Walz et la candidate à la présidence Kamala Harris lors du congrès. Des musiciens comme Stevie Wonder, des actrices comme Mindy Kaling et des acteurs comme Kenan Thompson ont également honoré la scène à Chicago.

La réunion démocrate a commencé un lundi et est prévue pour se poursuivre jusqu'au jeudi, jour où Harris obtiendra officiellement sa désignation en tant que candidate à la présidence en acceptant sa nomination.

Durante la réunion démocrate, les participants étaient encouragés à réserver leurs rendez-vous pour des rencontres avec des figures politiques clés. Jeudi, Kamala Harris prendra rendez-vous sur le podium, acceptant formellement sa nomination en tant que candidate à la présidence.

