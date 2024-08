Walz dit qu'il est fière de son service militaire au milieu des attaques du GOP

En s'adressant à la convention de l'American Federation of State, County and Municipal Employees, Walz a répliqué aux attaques des républicains, y compris le candidat à la vice-présidence du GOP JD Vance, qui ont affirmé qu'il avait falsifié son dossier militaire et suggéré à tort qu'il avait évité un déploiement à l'étranger.

“Ces gars... sont même en train d'attaquer mon parcours militaire, et je tiens simplement à dire que je suis fier d'avoir servi mon pays, et je le serai toujours”, a-t-il déclaré, receiving loud applause from the audience.

Walz a dressé le tableau de son parcours militaire, en commençant par son engagement dans la Nebraska Army National Guard à l'âge de 17 ans et en servant pendant 24 ans au total dans la National Guard. Il a également mis en avant son travail sur le House Veterans’ Affairs Committee en tant que membre du Congrès.

“I’m going to say it again as clearly as I can: I am damn proud of my service to this country, and I firmly believe you should never denigrate another person’s service record”, a-t-il déclaré.

“Anyone brave enough to put on that uniform for our great country, including my opponent, I just have a few simple words: Thank you for your service and sacrifice”, a dit Walz.

La défense de Walz de son dossier intervient après que la campagne de la vice-présidente Kamala Harris a reconnu samedi qu'il avait “trompé” lors d'un événement de campagne en 2018 en affirmant qu'il avait manipulé des armes de guerre “en guerre”. Après que la campagne de Harris a partagé une vidéo des déclarations de 2018 la semaine dernière, Vance, qui a servi dans les Marines, a accusé Walz de “valeur volée”.

Dans une interview avec CNN’s Dana Bash dimanche, Vance a défendu ses attaques contre Walz en affirmant qu'il critique les déclarations de Walz sur son dossier, plutôt que ses actions pendant son service.

“I’m not criticizing Tim Walz’s service; I’m criticizing the fact that he lied about his service for political gain”, a déclaré le sénateur de l'Ohio sur “State of the Union”.

Walz a également fait face à des critiques de la part des républicains et de certains vétérans qui ont servi à ses côtés pour avoir pris sa retraite avant un déploiement à l'étranger juste avant de se présenter au Congrès. Le Command Sgt. Maj. Doug Julin à la retraite, qui était son supérieur et est un critique de longue date du gouverneur du Minnesota, a déclaré à CNN’s Laura Coates vendredi que Walz avait évité son déploiement en Iraq en prenant sa retraite plusieurs mois avant qu'il n'ait été déployé.

Le parcours militaire de Walz est devenu un enjeu politique dans sa campagne, avec son adversaire et certains républicains mettant en question certains aspects de son histoire militaire. Malgré ces attaques, Walz reste fier de son service, déclarant fièrement : “I am damn proud of my service to this country.”

