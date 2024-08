- Walz dans son premier discours, le vice de Harris en course pour la confrontation

Dans son premier discours en tant que colistier de Kamala Harris, Tim Walz a lancé une attaque verbale contre le camp républicain. Parmi ses cibles, il y avait le choix de Donald Trump pour le poste de vice-président, J.D. Vance, qu'il a taclé avec des remarques sarcastiques : "Comme tous les gens normaux avec lesquels j'ai grandi dans le cœur du pays, J.D. est allé à Yale, a vu sa carrière financée par des milliardaires, puis a écrit un best-seller en critiquant les gens de sa ville natale", a déclaré Walz.

Walz a également visé plus bas en faisant une autre pique à son rival : "J'ai hâte de débattre avec ce type - s'il arrive à se lever du canapé." Cette répartie fait référence à une blague grossière qui circule en ligne au sujet de Vance.

Juste quelques heures plus tôt, Harris avait annoncé Walz comme son colistier, après des semaines de spéculations. Ils ont fait leur première apparition commune sur la campagne à Philadelphie, en Pennsylvanie, où ils ont été accueillis par des applaudissements tonitruants.

Walz a également pris pour cible Trump, l'accusant de semer "le chaos et la division". "Donald Trump ne se bat pas pour vous ou votre famille", a déclaré Walz. "Il n'a jamais été assis à une table de cuisine comme celle où j'ai grandi, en se demandant comment payer les factures. Il est dans son country club de Mar-a-Lago, en train de chercher comment baisser les impôts pour ses riches amis".

Walz s'est présenté lui et Harris comme l'antithèse politique. "Elle croit en la chance pour que chacun puisse accéder à la classe moyenne. Elle croit en la promesse de l'Amérique. Il suffit de se battre", a déclaré Walz. Il a remercié Harris pour sa confiance et, en regardant autour de la salle, "peut-être même plus pour avoir ramené la joie".

Âgé de 60 ans, ancien professeur et représentant de longue date, Walz est gouverneur du Minnesota depuis 2019. Dans son discours, il a mis en avant son enfance dans le Nebraska rural et son temps dans la Garde nationale.

