Walz accepte le débat du 1er octobre pour le vice-président.

CBS News a publié mercredi sur les réseaux sociaux son invitation à Walz et au candidat républicain à la vice-présidence JD Vance, proposant aux candidats deux dates en septembre et deux dates en octobre pour un débat à New York.

Walz a répondu à l'invitation sur les réseaux sociaux en écrivant : "À bientôt le 1er octobre, JD."

Un responsable de la campagne de Kamala Harris a confirmé l'acceptation de Walz : "La campagne Harris pour la présidence a accepté l'invitation de CBS pour un débat entre candidats à la vice-présidence le 1er octobre. Le gouverneur Walz se réjouit de débattre avec JD Vance - s'il se présente."

En mai, avant que le président Joe Biden ne se retire de la course, Harris avait accepté une invitation de CBS News pour débattre du futur colistier de Donald Trump le 23 juillet ou le 13 août. Trump avait déclaré sur sa plateforme Truth Social à l'époque que sa campagne avait accepté une invitation pour son futur colistier à participer à un débat de Fox News.

Trump a nommé Vance comme colistier le mois dernier. Harris est devenue la candidate démocrate en tête de liste peu après que Biden a mis fin à sa campagne de réélection, et elle a choisi Walz comme colistière la semaine dernière.

Harris et Trump ont convenu de se rencontrer pour un débat présidentiel sur ABC News le 10 septembre. Il s'agira du deuxième débat présidentiel de l'année, après le face-à-face de Trump avec Biden sur CNN en fin de juin. La piètre performance de Biden lors de ce débat a suscité des inquiétudes parmi les démocrates, ce qui a abouti à son retrait de la course.

L'acceptation de Walz de l'invitation au débat avec Vance met en évidence l'importance politique de cette saison électorale. Le débat à venir entre Harris et Trump, prévu pour septembre, sera également un événement clé du paysage politique.

