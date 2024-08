Walz a un jour loué un dirigeant musulman qui partageait la propagande antisémite.

La vidéo met en scène Walz, qui a été choisi la semaine dernière pour être le colistier de la vice-présidente Kamala Harris, Speaking lors d'un événement organisé par la Société musulmane américaine du Minnesota lors de sa première campagne gouverneur en 2018, selon l'Examiner. Dans la vidéo, Walz loue l'imam Asad Zaman, directeur exécutif de l'organisation qui a organisé l'événement, comme un "maître enseignant" et évoque brièvement leur histoire commune.

"Je tiens tout d'abord à remercier l'imam. En tant qu'enseignant, je sais reconnaître un maître enseignant", déclare Walz dans la vidéo. "Au fil du temps que nous avons passé ensemble, j'ai eu le privilège de voir les choses de la vie à travers les yeux d'un maître enseignant pour essayer de comprendre, en écoutant aujourd'hui les histoires et ce qu'elles signifient."

L'apparition de Walz aux côtés du dignitaire musulman, l'une de plusieurs ces dernières années, a eu lieu après que Zaman a partagé en 2015 un lien vers un film de propagande néonazi qui présentait Adolf Hitler sous un jour favorable. Zaman a également partagé en 2016 un communiqué de presse de Hamas rendant hommage à un politique musulman bangladais, exécuté après avoir été reconnu coupable de crimes de guerre.

À la suite des attaques du 7 octobre par Hamas en Israël, Zaman a partagé des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux. Le 7 octobre, il a exprimé sa solidarité avec les Palestiniens "contre les attaques israéliennes" tout en partageant une déclaration de la Société musulmane américaine du Minnesota condamnant "les attaques récentes et non provoquées d'Israël". Plus tôt dans la journée, Zaman avait partagé une publication affirmant que "la Palestine a le droit de se défendre".

Dans un communiqué à CNN, la porte-parole de la campagne de Harris, Lauren Hitt, a déclaré que Walz et Zaman n'ont pas de "relation personnelle".

"Le gouverneur et lui n'ont pas de relation personnelle. Le gouverneur Walz condamne fermement le terrorisme de Hamas", a déclaré Hitt à CNN.

CNN a contacté Zaman et la Société musulmane américaine du Minnesota pour obtenir un commentaire.

Walz a rencontré et est apparu aux côtés de Zaman à plusieurs reprises en tant que gouverneur, notamment lors d'une réunion l'an dernier concernant une augmentation des préoccupations de sécurité dans les mosquées locales. Zaman a rejoint Walz et d'autres élus du Minnesota lors d'une conférence de presse appelant à la fin de la fermeture du gouvernement fédéral en janvier 2019. Il a prononcé une invocation avec d'autres leaders religieux avant le discours sur l'état de l'État de Walz plus tard cette année-là. Walz et Zaman ont tous deux parlé lors d'une conférence de presse réunissant des élus du Minnesota et des leaders religieux de la communauté appelant les manifestants à agir pacifiquement suite au meurtre de George Floyd en mai 2020.

Dans la vidéo de 2018, Walz déclare avoir parlé à Zaman après une explosion dans une mosquée de Bloomington, Minnesota, en 2017, et avoir discuté séparément avec Zaman de la politique américaine envers les réfugiés syriens sous l'administration Trump et de l'augmentation des cas d'islamophobie à l'époque.

"Pour être très honnête, dans cet espace, l'imam Zaman a raison sur ce point. Il y a de l'islamophobie. Il y a de la haine qui est attisée. Il y a des personnes en position de leadership qui empirent cette situation", déclare Walz dans la vidéo.

Malgré la controverse entourant le partage par l'imam Asad Zaman de propagande néonazie et de communiqués de presse de Hamas dans le passé, le gouverneur Walz a continué de collaborer avec lui lors de divers événements politiques, tels que leur réunion l'an dernier concernant les préoccupations de sécurité dans les mosquées locales.

Le paysage politique du Minnesota a vu le gouverneur Walz et l'imam Zaman faire équipe à plusieurs reprises, notamment en

