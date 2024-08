- Walter Sittler: C'est ennuyeux de rester au soleil.

Walter Sittler (71 ans) ne considère pas sa génération comme paresseuse du tout. "Je connais beaucoup de gens de mon âge qui disent, 'Je suis à la retraite, mais ça ne me suffit pas, et je ne peux pas passer mon temps à me prélasser au soleil'", a déclaré l'acteur au journal "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "During mes lectures, je rencontre des tas de messieurs âgés qui vont dans des jardins d'enfants pour lire. Ne rien faire d'autre que de se prélasser au soleil et avoir tout ce qu'on veut - c'est juste ennuyeux", a déclaré Sittler.

L'engagement social est particulièrement important en temps de crise : "Je pense que c'est extrêmement important parce que nous sommes tous responsables de l'état de la société dans laquelle nous vivons, quels que soient notre fonction, que nous soyons chancelier, maire, boucher ou chauffeur de taxi."

Surtout depuis qu'il et sa femme ont réussi dans ce système, "le devoir est encore plus grand", croit Sittler. "Ma conviction est : nous sommes là pour nous aider mutuellement. Pas pour rendre les choses plus difficiles."

Il a été parrain de l'Village d'enfants SOS à Saint-Pétersbourg pendant de nombreuses années, mais ils ont dû mettre fin à ce soutien, a déclaré Sittler : "Nous avons continué à le soutenir après le début de la guerre, mais il y a environ un an et demi, nous ne pouvions plus contrôler le flux d'argent et nous n'avions aucune idée de l'endroit où il allait."

Ils ne savaient pas si l'argent arrivait aux destinataires prévus, alors ils ont dû mettre fin au soutien. "C'est terrible pour l'institution, mais ce serait tout aussi terrible si l'argent finissait entre les mains d'un fonctionnaire corrompu. Maintenant, il va à un Village d'enfants SOS au Tadjikistan, mais je n'y suis pas encore allé."

Sittler plaide pour une année de service obligatoire pour les jeunes adultes : "Je pense qu'une année de service social, ou peut-être même 14 mois, serait très bénéfique. Après 12 ou 13 ans d'école, il est bon de respirer un peu d'air du monde réel, où que ce soit. Si quelqu'un veut rejoindre l'armée, c'est très bien aussi." Nous aurons probablement encore besoin de l'armée pendant un certain temps.

"Et si les gens pouvaient travailler à la Croix-Rouge, dans des jardins d'enfants, ou sur des fermes biologiques après l'école, ce serait merveilleux, si chacun pouvait décider lui-même de ce qu'il veut faire."

Malgré sa retraite, Walter Sittler assiste fréquemment à des projections de films et des discussions, exprimant son enthousiasme pour le cinéma. Il n'est pas rare de le trouver impliqué dans des discussions animées après le film, partageant ses pensées et ses réflexions sur les thèmes et les messages du film.

Se souvenant de son soutien à long terme au Village d'enfants SOS, Walter Sittler recommande souvent de regarder des films qui racontent des histoires captivantes sur les enfants dans le besoin, incitant les spectateurs à prendre des mesures et à faire une différence dans leurs communautés.

