Walter Hagen : Le golfeur "flamboyant" qui "a mis le doigt dans l'engrenage de l'aristocratie du golf".

Il s'est donc emparé du célèbre trophée Wanamaker - remis au vainqueur du tournoi majeur -, a sauté dans un taxi tout proche et s'est rendu dans une boîte de nuit où il savait que ses amis se trouvaient.

Une fois arrivé à la boîte de nuit, pour éviter de s'encombrer du trophée de 27 livres, Hagen a payé le chauffeur de taxi pour qu'il le dépose à son hôtel.

C'est la dernière fois qu'il a vu le trophée.

Le Wanamaker n'est jamais arrivé à son hôtel et, bien que Hagen sache qu'il ne l'avait plus en sa possession, il l'a gardé pour lui.

Lors du championnat de la PGA de l'année suivante, lorsqu'on lui demanda de présenter le trophée en tant que nouveau champion, Hagen déclara avec sa bravade habituelle : "Je le gagnerai de toute façon, alors je vais le gagner" : "Je le gagnerai de toute façon, alors je ne l'ai pas apporté".

Bien sûr, il l'a gagné. En 1927, il le remporte pour la quatrième fois consécutive. Ce n'est qu'en 1928, lorsqu'il est éliminé par Leo Diegel, qu'il doit admettre qu'il n'a plus le trophée en sa possession.

Un remplacement est effectué, avant que l'original ne réapparaisse mystérieusement en 1931.

Les débuts

Hagen est né dans une "famille de cols bleus" en 1892 à Rochester, dans l'État de New York, explique Tom Clavin, auteur de "Sir Walter : Walter Hagen et l'invention du golf professionnel".

Les débuts de Walter Hagen dans le golf se font en tant que caddie au Country Club de Rochester.

Au milieu de l'adolescence, Hagen était un joueur compétent et aidait le pro shop du club. Il fait ses débuts professionnels à l'âge de 19 ans, lors de l'Open canadien de 1912.

Lors de sa première participation à un tournoi majeur, l'U.S. Open de 1913, Hagen choque beaucoup de monde en terminant quatrième ex æquo. Mais à son retour à Rochester, il revient avec des histoires de mauvais traitements de la part des autres professionnels.

"Ils m'ont poussé sur le tee et m'ont dit que je pourrais m'entraîner quand ils auraient fini", raconte-t-il.

Il leur a donc fait une promesse. "Je reviendrai l'année prochaine et je gagnerai ce tournoi.

Et c'est ce qu'il a fait.

Il représentait les barbares à la porte du golf

Le golf n'était pas le seul sport dans lequel Hagen excellait. Dès son plus jeune âge, il excelle au baseball.

Mais son talent au baseball et sa carrière de golfeur en plein essor posent un dilemme à Hagen.

"Le baseball est un sport d'équipe. Walter aimait que l'attention se porte sur lui", explique Clavin. "Il ne voulait donc pas partager l'attention avec le lanceur, le joueur de première base ou le receveur.

"Je pense que cela s'explique en grande partie par le fait qu'il n'était pas seulement doué pour le golf, mais qu'il pensait probablement qu'il serait meilleur en tant que golfeur qu'en tant que joueur de base-ball, et qu'il pouvait décider lui-même de ce qu'il voulait faire, pour ainsi dire.

"Il n'avait pas à dépendre de quelqu'un d'autre. Soit il gagnait parce qu'il était meilleur que tous les autres sur le terrain, soit il perdait parce qu'il ne l'était pas. Et au baseball, on dépend en quelque sorte des autres joueurs sur le terrain".

Comme l'explique Clavin, lorsque Hagen a fait ses premiers pas dans le golf, ce sport en était à ses débuts aux États-Unis. Et Hagen, en tant que professionnel en herbe, voyait un énorme potentiel de croissance, à la fois pour le jeu et pour lui-même.

Son professionnalisme en a irrité plus d'un dans le monde du golf.

"Il a en quelque sorte mis le doigt dans l'engrenage de l'aristocratie. Et beaucoup de gens dans l'aristocratie méprisaient Walter Hagen à cause de ce qu'il représentait", explique Clavin.

"Il représentait les barbares à la porte du golf, et il a pris cela comme une motivation, et ils l'ont méprisé encore plus quand il a continué à gagner".

En ville

Disposant d'un revenu important, Hagen était impatient de profiter des fruits de son travail.

Il tente également de se marier brièvement, mais Clavin affirme que cela "n'a pas très bien fonctionné".

En raison de son "style de vie extravagant", comme le décrit Clavin, gagner est devenu une nécessité.

"Il voulait gagner la bourse de la première place, il voulait participer à des tournées payées, il voulait conclure des contrats d'endossement pour des cigarettes et d'autres produits", explique M. Clavin.

"S'il n'avait pas pu gagner aussi souvent qu'il l'a fait, il aurait dû, à un moment donné, faire face à la réalité : Je ne peux pas vivre ce style de vie parce que je n'en ai tout simplement pas les moyens".

Au cours de son illustre carrière, Hagen a remporté 11 titres majeurs - le plus grand nombre jamais obtenu à l'époque - ainsi que 45 victoires sur le circuit de la PGA.

Ce qui est encore plus remarquable, c'est que le Masters n'a été créé que bien après l'apogée de Hagen.

Beaucoup d'histoires racontées à propos de Hagen sont des récits où l'on apprend qu'il s'est rendu en ville et qu'il s'est présenté échevelé au tournoi le lendemain.

Cependant, Clavin pense que Hagen ne sortait pas la veille et qu'il tentait de faire baisser la garde de ses adversaires. Clavin qualifie Hagen de "premier grand psychologue sportif".

"Par exemple, s'il s'agissait d'un grand tournoi, il faisait venir sa limousine et en sortait dans un smoking froissé", a déclaré Clavin.

Tout le monde penserait alors : "Oh, pauvre Walter, il a probablement la gueule de bois. Il ne jouera pas un rôle important aujourd'hui. Puis il allait se changer dans les vestiaires, se présentait au premier tee et frappait un coup en plein milieu du fairway.

"Avant même de frapper sa première balle, il se disait : 'Je suis un gagnant et ces gars vont être des perdants parce qu'ils sont quelque peu intimidés par moi. Ils ne peuvent pas me comprendre. Il avait un avantage mental inégalé par ses concurrents à l'époque".

Origine

Hagen s'est attiré les faveurs de ses collègues golfeurs en payant toujours l'addition au bar. Sa nature de pionnier, lorsqu'il s'agissait de faire du golf une source de revenus fiable, s'est également transmise à d'autres.

Sa rivalité avec Bobby Jones à l'époque a également beaucoup contribué à populariser le sport, les deux hommes parcourant le monde pour s'affronter dans des compétitions en tête-à-tête qui rapportent de l'argent.

Ils ont tous deux fait de l'endossement d'équipement de golf pour les joueurs une activité plus courante, ce qui a contribué à rendre le sport plus accessible à tous.

Gene Sarazen, qui avait dix ans de moins que Hagen et qui a remporté sept tournois majeurs au cours de sa carrière, a déclaré que les golfeurs devraient remercier Hagen pour l'impact qu'il a eu sur le sport.

"Tous les professionnels devraient remercier silencieusement Walter Hagen chaque fois qu'ils tendent un chèque entre leurs doigts. C'est Walter qui a fait du golf professionnel ce qu'il est".

De plus, il a joué un rôle essentiel dans la création de la Ryder Cup, en participant aux premières éditions et en étant six fois capitaine de l'équipe américaine, qui l'a remportée quatre fois et n'a perdu que deux fois.

Compte tenu de tout ce que Hagen a fait pour ce sport, M. Clavin estime qu'il n'est pas exagéré de l'appeler le "père du golf professionnel".

"Walter Hagen était parfaitement conscient de son rôle de pionnier. Il pouvait regarder le paysage et se rendre compte qu'il y avait très peu de golfeurs professionnels, mais parmi ces quelques golfeurs, il était celui qui avait le plus de succès.

"Il a donc compris la responsabilité qu'il avait de continuer à bien jouer, et pas seulement pour gagner les bourses des tournois, mais aussi pour être une sorte de Johnny Appleseed du golf ; il a participé à ces tournées mondiales, ce que personne d'autre n'avait fait auparavant.

"Il a participé à ces tournées mondiales, ce que personne d'autre n'avait fait auparavant, ni Bobby Jones, ni personne d'autre. Il a participé plus d'une fois à ces tournées mondiales qui l'ont mené en Afrique, en Asie, en Europe évidemment, sur pratiquement tous les continents sauf l'Antarctique, pour disputer des matchs d'exhibition, faire connaître le golf et l'introduire dans des pays qui ne l'avaient jamais pratiqué.

