Le New York Times a rapporté que Amos est décédé mardi dans sa maison à Honolulu, et ses enfants ont déclaré à l'outlet que la cause était des complications liées à la démence.

Amos a ouvert sa pâtisserie en 1975 sur Sunset Boulevard à Los Angeles, vendant des cookies aux pépites de chocolat miniatures qui étaient une nouveauté à l'époque, selon le site de l'entreprise. La pâtisserie, dont les cookies étaient élaborés à partir d'une recette de famille, attirait des célébrités hollywoodiennes et des musiciens.

Amos est né à Tallahassee, en Floride.

Famous Amos n'était pas seulement une entreprise, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au Detroit Black Journal en 1991.

"Je me suis mis à faire des cookies juste pour gagner ma vie et pour être heureux en faisant ce que je faisais", a déclaré Amos lors de l'interview. "Et je me suis juste, je me suis tellement engagé et impliqué et joyeux à ce sujet."

De là, il a créé un empire de cookies.

"Je n'ai pas dit : 'Hé, je vais entrer dans le business des cookies, faire beaucoup d'argent, vous savez, me vendre de cookies.' J'ai dit : 'Fais quelque chose que j'aime de la manière dont je veux le faire', vous savez, je vais m'amuser à le faire", a déclaré Amos lors de l'interview.

Amos était également une figure de la culture populaire aux États-Unis. Il est apparu dans un caméo célèbre dans la sitcom "The Office" à la grande joie et aux applaudissements des membres de la distribution. Avant cela, il est également apparu dans "The Jeffersons" et "Taxi".

Amos a vendu la marque de cookies à un groupe de capital-investissement en 1988 après des années de difficultés financières pour l'entreprise.

CNN a contacté la famille Amos et Ferrero, le propriétaire actuel des Famous Amos Cookies, pour obtenir un commentaire.

