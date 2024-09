Wall Street se concentre principalement autour de la Réserve fédérale.

Récents bruits de couloirs font état d'une autre tentative d'assassinat sur Donald Trump, semant la confusion. Toutefois, l'excitation parmi les investisseurs américains tourne autour de la décision de la Fed. La banque centrale décidera-t-elle d'augmenter les taux d'intérêt ? Et comment justifiera-t-elle sa décision ? Les participants du marché sont sur le qui-vive.

À mesure que se rapproche la hausse des taux d'intérêt attendue aux États-Unis, les investisseurs de Wall Street se positionnent. L'Indice Dow Jones des principales actions a clôturé en hausse de 0,6 % à 41 622 points. Le Nasdaq, lourdement pondéré en technologies, a connu une baisse de 0,5 % à 17 592 points. Le S&P 500, large, a enregistré une progression modérée de 0,1 % à 5 633 points.

Les investisseurs ont validé la possibilité d'une baisse significative des coûts d'emprunt. "Les principaux investisseurs plaident en faveur d'une réduction de 50 points de base, et les discussions sur les risques de récession augmentent", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef de la recherche de CFRA. "Ce serait avantageux si la Fed laissait entendre qu'elle est proactive." La perspective d'une augmentation des taux d'intérêt par la banque centrale la plus influente oriente les marchés cette année. La plupart des participants du marché croient désormais que la banque centrale américaine baissera les taux d'intérêt de moitié de point.

"L'attention est entièrement portée sur la Fed, et la question de savoir si elle réduira les taux de 50 points de base ou simplement de 25", a confirmé Niels Christensen, analyste chez Nordea. Avant la réunion, le dollar a considérablement perdu de la valeur. L'Indice du dollar a chuté de 0,4 % à 100,58 points. La devise américaine a atteint un plus bas de 139,58 yens face au yen ; à son tour, la devise japonaise a atteint un niveau élevé pour la première fois depuis plus d'un an. De plus en plus d'investisseurs s'attendent désormais à une baisse significative des taux d'intérêt de la banque centrale américaine, ce qui pourrait signaler un changement de cap. Le rendement des obligations du Trésor américain a également diminué avant la réunion.

Cependant, les experts ont déclaré que l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt, attendue depuis des semaines, n'était pas le seul sujet de préoccupation. La justification de ce mouvement par la banque centrale américaine est également d'une importance égale. De plus, la deuxième tentative présumée d'assassinat sur le candidat à la présidence américaine Donald Trump cause de l'agitation sur les marchés. "De nombreux investisseurs commencent à s'interroger sur la stabilité politique des États-Unis compte tenu de cette situation", a déclaré Naeem Aslam, directeur des investissements chez Zaye Capital Markets.

"Les investisseurs réduisent leur tolérance au risque"

Des actions individuelles, comme Apple, ont subi une baisse proche de 4 % après qu'un analyste de TF International Securities a rapporté une demande inférieure aux attentes pour les derniers modèles d'iPhone 16. En examinant les précommandes pendant le premier week-end de vente, l'analyste a estimé que les ventes totales d'iPhone 16 seraient d'environ 37 millions d'unités.

Les actions sensibles aux taux d'intérêt du secteur des puces ont également baissé. Par exemple, Nvidia a subi une baisse de 4 % ; les actions d'Arm Holdings ont chuté de plus de 7 % à un moment donné. "Les investisseurs réduisent leur tolérance au risque avant la décision de la Fed", a déclaré Andre Bakhos d'Ingenium Analytics. "Le marché

