Wall Street exprime son appréhension face à la situation au Moyen-Orient.

Due to international political issues, investor confidence on Wall Street is dwindling. Major stock indices are faltering, and oil prices are just heading upwards.

Following gains in previous trading sessions, selling was the main trend at the beginning of this week on Wall Street. After the strong U.S. employment report on Friday alleviated concerns of a U.S. economic downturn, investors now seemed uneasy about potential escalations in the Middle East. Rising interest rates also affected the stock market negatively. Furthermore, a weather system negatively impacted insurance stocks. The Dow Jones Index dipped 0.9% to reach 41,954 points, while the S&P-500 and Nasdaq Composite declined 1.0% and 1.2%, respectively. There were 759 winners (previously 1,753) and 2,070 losers (previously 1,049) on the NYSE. The number of unchanged stocks remained at 41 (previously 49).

"Investor risk appetite took a hit due to rising geopolitical tensions in the Middle East, despite improved overall economic data. This was particularly evident in the U.S. employment report last Friday, where fears of a recession eased again," analyzed Jim Reid of Deutsche Bank.

Traders also pointed to rising interest rates as a hurdle for stocks. With positive employment data, the need for U.S. Federal Reserve intervention to support the economy decreased. Majority of traders now anticipate a 0.25% interest rate hike in November, with a small group expecting a renewal of the current rate. A 0.5% cut seemed unlikely.

Taux d'intérêt en hausse

Dans le marché obligataire, les taux d'intérêt ont poursuivi leur hausse après de fortes augmentations la semaine dernière. Les rendements des emprunts à 10 ans ont rebondi au-dessus de la barre des 4%.

Sur le marché des changes, la devise est restée principalement inchangée. L'indice dollar est demeuré stable. "En regardant vers les trois prochaines semaines, nous ne voyons pas de catalyseur évident qui pourrait inverser la tendance du dollar, et le maintien des récentes gains du dollar semble plus probable", ont prévu les stratèges d'ING.

Les prix du pétrole ont augmenté légèrement à l'occasion de l'anniversaire de l'attaque de Hamas contre Israël. Les prix du brut WTI et Brent ont augmenté d'environ 4%. Une attaque israélienne contre des installations pétrolières iraniennes était vue comme une possible réponse à l'attaque précédente d'Iran contre Israël.

La hausse des taux d'intérêt a entraîné une légère baisse du prix de l'or. De plus, les attentes de baisse des taux d'intérêt ont pesé sur le métal précieux.

"Milton" affecte les valeurs assurantielles

Les actions des compagnies d'assurance et des réassureurs ont été touchées. Alors que l'ouragan "Milton" se renforçait en tempête de catégorie 5 prévue pour toucher des zones densément peuplées de l'État américain de Floride, le secteur de l'assurance dans le S&P-500 a chuté de 3,1%. Les actions de RenaissanceRe et Everest ont chuté de 9,3% et 8,4%, respectivement. De nombreuses compagnies d'assurance primaires – entreprises qui offrent des assurances aux consommateurs et aux entreprises et achètent elles-mêmes des réassurances – ont également connu une forte vente. Les actions de Allstate, Chubb, Travelers et Progressive ont chuté de jusqu'à 4,9%.

Pfizer a augmenté de 2,2%. Le fonds activiste Starboard Value a reportedly acheté une participation de 1 milliard de dollars dans Pfizer et a mis la pression sur l'entreprise pour améliorer la recherche et le développement.

Le géant de l'énergie Chevron (+0,3%) a vendu ses parts dans des projets pétroliers et de schiste dans la province canadienne de l'Alberta pour 6,5 milliards de dollars à Canadian Natural Resources (+3,2%). Des commentaires négatifs d'analystes ont poussé Amazon à baisser de 3%. Wells Fargo a dégradé l'action Amazon.

Arcadium Lithium a bondi d'environ 35,4%. Le géant minier Rio Tinto est actuellement en pourparlers pour acquérir l'entreprise. Les actions de Super Micro Computer ont bondi de 15,8%, les investisseurs espérant des contrats à plusieurs milliards de dollars suite aux récentes déclarations de l'entreprise.

DuPont a chuté de 1,8% après une downgrade de Barclays. Duckhorn Portfolio a bondi de plus de 100%, car la société de vin était acquise par Butterfly Equity dans une transaction de 1,95 milliard de dollars. Lucid a grimpé de 2,4%. Le fabricant de véhicules électriques a livré considérablement plus de véhicules au troisième trimestre que les analystes n'avaient anticipé.

Malgré le rapport d'emploi amélioré qui a soulagé les craintes d'une récession aux États-Unis, l'incertitude entourant les possibles escalades au Moyen-Orient a rendu les investisseurs prudents sur Wall Street. Cela s'est reflété dans la baisse des principaux indices boursiers, tels que l'indice Dow Jones, le S&P-500 et le Nasdaq Composite, lors de l'ouverture de cette semaine.

De plus, les traders de Wall Street surveillent de près les prix du pétrole, qui ont augmenté légèrement à l'occasion de l'anniversaire de l'attaque de Hamas contre Israël, compte tenu de l'impact potentiel des tensions géopolitiques sur les marchés de l'énergie.

