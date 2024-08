Wall Street est seulement réticent à répondre aux données sur l' inflation

Données sur l'inflation aux États-Unis déçoivent les attentes, Wall Street réagit faiblement. Le Dow progresse légèrement. Les actions technologiques comme Nvidia rebondissent après une récente baisse.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis en milieu de semaine ont suscité peu d'intérêt d'achat sur Wall Street. L'Indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,6 % pour atteindre 40 008 points. Le S&P 500 a gagné 0,4 %. Le Nasdaq Composite a récupéré des pertes initiales et a fermé virtually inchangé.

Bien que le taux d'inflation ait atteint son plus bas niveau depuis mars 2021, les données n'ont pas surpris les investisseurs, car l'indice des prix à la production l'avait fait la veille. Cependant, ces données suggèrent une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la Federal Reserve en septembre. Les participants du marché ont été soulagés que leurs attentes n'aient pas été déçues. "Une surprise à la hausse aurait été le scénario le plus préoccupant, car cela aurait mis la Fed dans une position très inconfortable. Une inflation élevée combinée à une économie ralentie pourrait déclencher une aversion accrue au risque et un repli vers des valeurs refuges. Dans ce cas, les obligations ne seraient peut-être pas les gagnantes", a noté Benjamin Schroeder, stratège en obligations d'ING.

L'aversion au risque pourrait augmenter si le conflit au Moyen-Orient s'intensifie militairement. Israël et les États-Unis se préparent à une attaque iranienne, tandis que les États-Unis exercent une pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza.

Les prix du pétrole ont baissé pour la deuxième journée consécutive, pesant sur les données surprises des stocks de pétrole Weekly aux États-Unis. Les analystes s'attendaient à une septième baisse consécutive. Les prix du Brent et du WTI ont chuté de jusqu'à 1,5 %. Ces données ont ravivé les craintes concernant la demande parmi les participants du marché.

Les prix de l'or ont tourné à la baisse après avoir approché un record de 2 484 dollars l'once. Le métal précieux a chuté de 0,7 % à 2 447 dollars. Le soutien pour l'or "refuge sûr" pourrait venir des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Acquisition de Mars booste Kellanova

Nvidia a augmenté de 1,6 % après une hausse de 6,5 % la veille suite aux spéculations sur une baisse des taux d'intérêt. Les informations selon lesquelles Huawei se préparerait à produire une puce AI n'ont eu aucun impact sur le cours de l'action. Huawei pourrait émerger comme concurrent de Nvidia sur le marché chinois.

Dans le secteur des semi-conducteurs, le fabricant de puces américain Intel a vendu sa participation dans la société de conception de puces Arm Holdings au deuxième trimestre. Cela a été révélé dans un dépôt de la société auprès de la Commission des opérations de bourse des États-Unis. Au début de l'année, Intel détenait environ 1,8 million d'actions Arm, mais elle n'en détenait plus à la fin du trimestre de juin. Les grands investisseurs et les entreprises ayant des participations importantes sont tenus de mettre à jour leurs positions trimestriellement. L'action Intel a chuté de 2,7 %.

L'action Alphabet a chuté de 2,3 % suite à un article

