Wall Street est poussée par les hausses significatives des taux d'intérêt de XL.

L'augmentation tant attendue des taux d'intérêt a connu une progression significative. Initialement, les investisseurs américains ont manifesté une pointe de surprise, mais l'optimisme a fleuri après les faits. Les actions technologiques particulièrement fragiles ont connu une hausse.

Les bourses américaines ont clôturé avec des gains robustes en fin de journée. L'indice Dow Jones et le S&P-500 ont atteint des records historiques. L'indice Dow Jones a terminé 1,3 % plus haut à 42 025 points. Le S&P-500 a grimpé de 1,7 %, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 2,5 %. En une journée, 2 217 (Lun: 1 289) actions ont affiché des profits et 612 (1 470) des pertes. 47 (99) actions sont restées inchangées.

Suite à une légère réaction négative des indices la veille à la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine, une vision positive prédomine désormais, selon les rapports en provenance de la salle des marchés. La Réserve fédérale a réduit le taux directeur de 50 points de base, ce que de nombreux participants du marché ont initialement considéré comme brutal et qui a suscité des spéculations sur le fait que les banquiers centraux pourraient s'inquiéter d'une économie en déclin. Des doutes ont également été élevés quant à la possibilité que des baisses de taux d'intérêt rapides puissent finalement entraîner une inflation. Toutefois, lors de la séance de questions-réponses suivant la décision sur les taux d'intérêt, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'il ne détectait aucun signe de défis significatifs dans l'économie américaine. Il a également exprimé sa confiance dans la capacité à maîtriser l'inflation.

Les chiffres économiques dessinent un tableau rose de l'économie américaine

La Fed a démontré sa volonté de maintenir la croissance économique, a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea. Cela pourrait atténuer toute réaction négative à de mauvaises données, principalement concernant le marché du travail, qui est une préoccupation pour les marchés.

Les statistiques économiques publiées jeudi indiquent que l'économie n'est pas dans une situation désespérée. Le nombre de nouveaux demandeurs d'emploi a diminué plus que prévu la semaine dernière - et à partir de niveaux déjà bas. L'indice Philadelphia Fed a récupéré plus que prévu en septembre et est passé dans la zone positive. Le déficit commercial du deuxième trimestre était plus important que prévu, mais les statistiques sont déjà obsolètes. L'indice des indicateurs avancés pour août était conforme aux attentes. Les chiffres d'août sur les ventes de logements existants sont venus légèrement en dessous des attentes.

Nvidia et AMD avec de fortes hausses

La baisse des taux d'intérêt de la Fed a particulièrement stimulé les actions sensibles aux taux, et en particulier le secteur des puces en difficulté : Nvidia a augmenté de 4,0 %, AMD de 5,7 %, Intel et Micron ont augmenté de 1,8 et 2,2 % respectivement.

AT&T a chuté de 1,7 %. La société de télécommunications a convenu d'éliminer huit miles de câbles gainés de plomb du lac Tahoe, un lac dans les Sierra Nevada, après un litige juridique prolongé avec les environnementalistes. L'action Mobileye a bondi de 15 %. Le principal actionnaire Intel a rapporté qu'il n'avait pas l'intention de vendre sa participation dans la société spécialisée dans la conduite autonome Mobileye pour le moment.

Le marché des changes a vu le dollar se renforcer légèrement, mais il a ensuite abandonné ces gains. L'indice du dollar a finalement clôturé virtually inchangé. La baisse des taux d'intérêt, plus importante que prévu, n'a pas vraiment surpris, selon les analystes de change de Unicredit, attribuant la réaction du billet vert. De plus, Powell a clairement indiqué que la Fed ne maintiendrait pas ce rythme. Dans le même temps, la livre sterling a gagné face au dollar suite à la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur inchangé. La BoE a argumenté que la politique monétaire doit rester serrée tant que les risques d'inflation n'ont pas disparu. Cela contraste avec l'approche de la Fed.

Sur le marché obligataire, les rendements ont légèrement augmenté, soutenus par les données économiques récentes. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 1,7 point de base à 3,72 %.

Lire aussi: