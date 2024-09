Wall Street connaît sa semaine de pointe de l'année en raison de scénarios de taux d'intérêt rêvés.

L'enthousiasme des investisseurs grimpe suite à un article du "Wall Street Journal". La banque centrale américaine pourrait-elle surprendre en annonçant une baisse importante des taux d'intérêt la semaine prochaine ? De nombreux investisseurs parient sur cette possibilité, se ruant sur les actions. Cependant, les actionnaires de Boeing et d'Adobe semblent préoccupés.

Vendredi, les cours des actions ont augmenté sur les bourses américaines, alimentés par les spéculations sur les baisses de taux d'intérêt. La possibilité que la banque centrale américaine annonce une baisse importante des taux d'intérêt la semaine prochaine a suscité un intérêt considérable. Jusqu'à présent, cela était considéré comme peu probable. Un article du "Wall Street Journal" a attisé cette spéculation, suggérant que les banquiers centraux américains envisagent un assouplissement monétaire plus agressif en raison de leur croyance en une inflation maîtrisée et des préoccupations croissantes concernant l'emploi.

La probabilité d'une baisse de 0,5 % au lieu de 0,25 % a bondi à 49 % sur le marché des taux d'intérêt à terme. En conséquence, les rendements des obligations ont diminué, ce qui a stimulé le prix de l'or qui a atteint un record historique.

L'indice Dow Jones a augmenté de 0,7 % à 41 394 points, frôlant son record historique de fin août de près de 200 points. L'S&P 500 et l'indice Nasdaq Composite ont augmenté respectivement de 0,5 % et 0,7 %. Le Dow Jones a augmenté de 2,6 % pendant la semaine, tandis que l'S&P 500 a augmenté de 4 % et le Nasdaq d'environ 6 % - représentant leurs meilleures semaines de l'année.

Les prix du pétrole maintiennent leurs gains de récupération

De nouvelles données ont apporté un soutien à l'hypothèse de taux d'intérêt. La surprise de la baisse mensuelle des prix d'importation et l'amélioration de l'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan ont contribué à l'ambiance positive, ainsi qu'une légère baisse des attentes d'inflation par rapport au mois précédent.

Le dollar américain a diminué en même temps que les taux d'intérêt sur les marchés américains. L'indice du dollar a perdu 0,3 %. Les deux développements ont été bénéfiques pour le prix de l'or, qui a augmenté de 0,9 % ou de 23 dollars pour atteindre 2 582 dollars - atteignant un nouveau record historique de 2 586 dollars pendant la journée.

Les prix du pétrole ont maintenu leurs gains de récupération de la veille, alimentés par les perturbations de la production dans le golfe du Mexique et le long de la côte américaine dues à l'ouragan Francine.

La grève chez Boeing pourrait être coûteuse

En ce qui concerne les performances individuelles des actions, Boeing a chuté de 3,7 %. Les employés du plus grand syndicat du constructeur aéronautique ont voté en faveur d'une grève, ce qui pourrait entraîner des arrêts de production, notamment sur le modèle populaire 737. Les agences de notation considèrent la solvabilité de Boeing comme menacée, avertissant d'une éventuelle dégradation à "junk" status.

Adobe a rapporté des profits et des revenus en hausse au troisième trimestre, mais s'est montrée insatisfaite de ses perspectives. Son cours de bourse a chuté de 8,5 %.

Oracle a augmenté de 0,4 %. La société de logiciels a présenté une perspective de croissance à long terme optimiste lors d'une journée d'analystes, grâce à une forte demande dans le domaine du cloud, et a relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice prochain.

Ford prévoit de relancer son usine de Chennai pour les exportations de véhicules, nécessitant des ajustements appropriés sur le site.

