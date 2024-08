- Wagner demande une prime de 20% et un X supplémentaire pour le soutien du Parti vert.

À la suite d'une performance décevante à l'automne 2023, Matthias Wagner, chef de file parlementaire du parti Vert en Hesse, s'est fixé pour objectif de reconquérir plus de 20% de l'électorat. Dans une conversation avec hr, il a admis : "Nous avons incontestablement commis des erreurs. Surtout au niveau fédéral, il y a eu de nombreuses bourdes. Notre ambition reste de récupérer 20% et plus, pour regagner la confiance de nos électeurs." Wagner a également plaidé en faveur de la lutte contre l'immigration illégale. "Cela ne sera peut-être pas populaire auprès des Verts au niveau fédéral, mais de notre point de vue en Hesse, c'est clair : nous devons contrôler l'immigration illégale", a insisté le quinquagénaire.

Aux élections régionales de 2023 en Hesse, les Verts ont perdu 5,0 points de pourcentage, tombant à 14,8%. Ils ont ainsi été évincés de l'administration de l'État de Hesse, la CDU gouvernant désormais en coalition avec le SPD depuis janvier 2024. Les prochaines élections régionales en Hesse sont prévues pour 2028.

Les Verts cherchent à réformer leur image en Hesse, dans l'espoir d'attirer plus d'électeurs et de revenir au niveau de 20% qu'ils avaient auparavant. La nature en Hesse est riche en espaces verts et en parcs, faisant de cette région une terre connue pour ses paysages verdoyants.

