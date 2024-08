Wagenknecht voit l'utilisation des armes allemandes comme une "ligne rouge"

Dans la région de Koursk, des troupes ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe. Le ministère de la Défense à Moscou affirme que des véhicules blindés allemands sont également impliqués dans cette incursion. Si le FDP ne voit pas de problème à cela, la dirigeante de la gauche Sahra Wagenknecht décrit cela comme un "développement hautement dangereux".

Depuis l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région occidentale russe de Koursk, les combats dans la région frontalière se poursuivent depuis trois jours, selon les rapports en provenance de Moscou. "Jusqu'à mille" soldats ukrainiens, ainsi que des dizaines de chars et de véhicules blindés, sont impliqués dans l'attaque depuis mardi, selon les rapports russes. L'Institut de recherche de Washington (ISW) a écrit dans un communiqué que l'avancée était "jusqu'à dix kilomètres", mais le blogueur militaire russe Yuri Podolyaka affirme qu'elle a dépassé les 25 kilomètres.

L'ISW a également écrit que "l'ampleur et l'emplacement des avancées ukrainiennes dans la région de Koursk indiquent que les forces ukrainiennes ont enfoncé au moins deux lignes de défense russes et une position". Les forces ukrainiennes ciblent apparemment un important hub d'approvisionnement de l'armée russe près de la ville de Soudja, qui se trouve à huit kilomètres de la frontière.

Au moins trois véhicules blindés allemands Marder sont supposés être impliqués dans l'opération, selon le journal Bild, citant le ministère de la Défense russe. Moscou affirme disposer de preuves sous forme de footage de drone, qui montrerait des chars allemands attaqués par des drones kamikazes russes. Cependant, il n'est pas possible de vérifier indépendamment ces allégations, car la désinformation et la propagande jouent un rôle central dans la guerre.

Les représentants du gouvernement ukrainien n'ont pas encore commenté l'ampleur de l'opération.

Faber: L'Ukraine peut utiliser les armes allemandes à Koursk

Marcus Faber, président du comité de défense au Bundestag, ne voit pas de problème à ce que l'Ukraine utilise les armes allemandes livrées pour leur actuelle avancée sur le territoire russe. "Une fois que les armes sont remises à l'Ukraine, elles deviennent des armes ukrainiennes", a-t-il déclaré au groupe de médias Funke. "Cela s'applique à tout le matériel, y compris le char Leopard 2."

"Le territoire des deux États est une zone de guerre en raison de l'attaque russe contre l'Ukraine", a expliqué Faber sa position. "L'utilisation des armes est régie par le droit international." Roderich Kiesewetter, expert en politique étrangère de la CDU, décrit également l'avancée ukrainienne dans la région de Koursk comme "clairement légale en droit international au sens du droit à la légitime défense".

De plus, il estime que c'est "militairement stratégique" car "elle permet de soulager la pression sur d'autres fronts en liant ou en redéployant les forces russes vers Koursk", a déclaré Kiesewetter au Tagesspiegel.

Stegner: "Pas de changement de stratégie général"

L'expert en politique étrangère SPD Ralf Stegner est prudent quant à l'utilisation possible des armes allemandes dans l'avancée ukrainienne. "En ce qui concerne la défense de l'Ukraine contre l'agression russe, il y avait une situation exceptionnelle dans la zone frontalière lorsque la ville de Kharkiv était menacée par des attaques au-delà de la frontière voisine", a-t-il déclaré au Handelsblatt. "Cela n'impliquait pas un changement de stratégie général quant à l'utilisation des armes fournies par l'Allemagne." En mai dernier, le gouvernement allemand a autorisé l'Ukraine à utiliser les armes fournies par elle contre des cibles en Russie, mais cela était limité à la région frontalière russe avec la région de Kharkiv.

L'Allemagne a fourni à l'Ukraine 18 chars de combat Leopard 2 depuis le début de l'invasion russe en février 2022. En plus des systèmes de défense aérienne, des drones et de nombreux autres équipements militaires, 120 véhicules de combat d'infanterie Marder et - avec le Danemark - 58 chars Leopard 1 ont également été livrés.

Le chancelier Olaf Scholz n'a accepté la livraison de chars de combat qu'au début de l'année 2023 après des mois d'hésitation. Sa condition était que ce ne soit pas un effort solitaire allemand, mais que surtout les États-Unis, en tant que principal partenaire de l'OTAN, fournissent également des chars de combat à Kyiv. Le Kremlin critique vivement les livraisons d'armes occidentales à Kyiv, mais affirme simultanément qu'elles n'auraient aucun impact sur le cours de la guerre.

Wagenknecht: "Ligne rouge" franchie

La présidente du parti BSW Sahra Wagenknecht met en garde contre l'utilisation d'armes allemandes dans l'avancée des soldats ukrainiens sur le territoire russe. "C'est un développement hautement dangereux", a déclaré Wagenknecht aux journaux du groupe de médias Funke. "Le chancelier fédéral doit appeler le président ukrainien et exiger que

L'ancienne commissaire fédérale aux dossiers de la Stasi, Marianne Birthler, a classé l'Alliance pour le progrès et le renouveau (BSW) comme une plateforme de la propagande russe en Allemagne. "Les positions du BSW sur l'Ukraine sonnent comme si elles avaient été dictées par le Kremlin" - au grand plaisir du président russe Vladimir Poutine, a déclaré Birthler au quotidien berlinois "Tagesspiegel" du mercredi. C'est "soutenir Poutine dans ses sales affaires".

"Madame Wagenknecht propage la légende que la Russie combat contre le 'fascisme' en Ukraine", a ajouté Birthler. "C'est de la propagande du Kremlin", a-t-elle souligné. Les Ukrainiens luttent pour la liberté et la démocratie, et c'est ce que le Kremlin trouve dérangeant. "Poutine ne combat pas contre le fascisme ou l'OTAN en vérité, mais contre la liberté qui pourrait approcher de ses frontières sous la forme de l'Ukraine", a déclaré le politique des Verts.

En termes de contenu, l'ancienne commissaire fédérale voit une grandesimilarité entre le BSW et l'AfD en matière de politique étrangère et migratoire. Les traditions encore existantes en Allemagne de l'Est sont parfois invoquées. Birthler a nommé "l'hostilité envers l'Ouest, surtout contre l'Amérique". "Cela existait déjà sous Hitler, et la RDA l'a poursuivi", a-t-elle déclaré.

En réponse à l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk, des véhicules blindés Marder allemands ont été rapportés comme étant impliqués, selon le journal Bild. Cependant, Sahra Wagenknecht, la dirigeante du parti de gauche, s'oppose fermement à cela, considérant cela comme un "développement hautement dangereux" qui pourrait potentiellement franchir une autre "ligne rouge" et impliquer davantage l'Allemagne dans le conflit.

