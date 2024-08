Wagenknecht poursuit les négociations pour les réalisations de BSW dans les régions de l'Est.

Le Leader de Saxe Kretschmer Fustige Wagenknecht pour son Ingérence dans les Politiques de Thuringe et de Saxe

La dirigeante du BSW, Wagenknecht, reste ferme face aux critiques du ministre-président de Saxe, Kretschmer. Malgré les réactions négatives, elle maintient sa position et va même plus loin : "Si le BSW rejoint le gouvernement, je veux faire partie des négociations."

Wagenknecht a clarifié ses intentions à Spiegel, déclarant : "Si des négociations ont lieu en Saxe et en Thuringe, nous coordonnerons notre stratégie avec nos candidats principaux, bien sûr, et je participerai également personnellement."

Elle a reconnu "la responsabilité que nous avons en participant au gouvernement si nous réussissons à initier de nouveaux départs avec de véritables améliorations pour les citoyens". De plus, Wagenknecht a souligné que "nous sommes un jeune parti sous de hautes attentes", et par conséquent, la CDU devrait en tenir compte.

La dirigeante du BSW a mis en garde contre un gouvernement impliquant le BSW qui décevrait les gens, ce qui ne profiterait qu'à l'AfD financièrement. Par conséquent, son parti ne gouvernerait que s'il pouvait apporter des changements significatifs. Ces changements comprennent des améliorations dans l'éducation, la réduction de la bureaucratie, l'influence des citoyens par la démocratie directe et la gestion de la pandémie de COVID-19.

L'AfD en Tête en Thuringe

Les élections régionales à venir dans les États d'Allemagne de l'Est, en Thuringe et en Saxe voisine, suscitent tension et inquiétude. Les sondages indiquent que l'AfD, classée comme extrémiste de droite par l'agence de protection constitutionnelle de l'État, est en tête en Thuringe avec 30 pour cent, loin devant les autres partis. La CDU suit avec 21 pour cent, et le BSW est derrière avec 18 à 19 pour cent.

Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, s'est dit openness aux négociations avec le BSW, mais pas avec Wagenknecht. "Tant que Sahra Wagenknecht dicte les affaires de Thuringe depuis la Sarre, nous n'avons aucune raison de discuter avec le BSW", a-t-il déclaré à ntv.

Cependant, Voigt prévoit de rencontrer le candidat principal du BSW en Thuringe, Katja Wolf, après les élections. "Je suis heureux de discuter des questions thuringiennes avec Mme Wolf et de proposer des solutions", a déclaré le politicien de la CDU à ntv. Une coalition avec l'AfD n'est pas une option, a-t-il déclaré, tout en excluant également des négociations avec le parti de gauche et les Verts.

Kretschmer Fustige l'Approche "à la manière du Politburo"

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, avait déjà exprimé son mécontentement quant à l'influence de Wagenknecht dans les politiques régionales. "C'est étonnant. Les politiques devraient être d'abord responsables devant leurs électeurs", a-t-il déclaré à Spiegel. "Nous n'avons pas besoin du 'politburo' à Berlin qui dicte les politiques locales - non merci."

Kretschmer a semblé peu impressionné par la proposition de Wagenknecht consistant à offrir son soutien en échange du soutien de la CDU pour un ministre-président du BSW en Thuringe. "Cette idée est plutôt contestable", a-t-il déclaré, en argumentant qu'elle "ôte le pouvoir et la figure des représentants locaux". Personne en Saxe ne veut être contrôlé en raison des événements en Thuringe, a-t-il ajouté.

En réponse aux critiques de Kretschmer, Wagenknecht pourrait arguer qu'elle milite simplement pour une stratégie coordonnée entre le BSW dans différents États pour assurer des politiques et des améliorations cohérentes. Malgré cela, l'AfD en Saxe et en Thuringe continue de gagner en popularité, représentant un défi significatif pour les autres partis.

Lire aussi: