Wagenknecht et Wadephul félicitent Woidke, Voigt et Kretschmer pour leurs efforts dans les affaires ukrainiennes.

La position collective sur l'Ukraine défendue par les dirigeants de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, ainsi que par le président de l'CDU de Thuringe, Mario Voigt, a suscité de vives critiques quant à leur approche de la politique ukrainienne. Toutefois, elle a été bien accueillie par la présidente de l'BSW, Sahra Wagenknecht, qui a décrit leur déclaration conjointe comme "une approche réfléchie et subtile" lors d'une interview avec le "Frankfurter Allgemeine Zeitung". De plus, l'expert en politique étrangère de l'CDU, Johann Wadephul, a soutenu la proposition, affirmant son respect des normes fondamentales : reconnaissance de la violation du droit international par la Russie, alliance forte avec l'UE et l'OTAN, et une résolution uniquement conforme à la Charte des Nations unies. Wadephul a interprété l'article invité comme "une tentative ambitieuse d'établir un lien pour des discussions potentielles de coalition tout en préservant les convictions individuelles". L'alliance de membres de l'CDU et de l'SPD s'engageant dans cette entreprise envoie "un message fort".

Le président de l'CDU, Friedrich Merz, a critiqué l'appel pressant en faveur d'efforts diplomatiques pour régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine par des politiciens de l'Est. "L'Ukraine se bat pour sa survie. Notre soutien continu est essentiel pour nos propres intérêts. Les négociations de paix ne peuvent avoir lieu que si les deux parties y sont disposées", a expliqué Merz au "Süddeutsche Zeitung". Merz a été rejoint dans sa critique par le président du Comité des affaires étrangères du Bundestag, Michael Roth. "Je recommande la prudence quant à la lettre des trois ministres potentiels si elle était destinée à être un prélude à des négociations de coalition avec l'BSW", a mis en garde Roth, faisant référence à l'alliance de Wagenknecht et aux récents résultats électoraux. La députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a déclaré au "Rheinische Post" : "Il semble que les valeurs libérales de notre nation soient échangées contre un pouvoir temporaire et une campagne politique."

15:05 Autopsie du "cétacé espion" norvégien suspect : "Infection bactérienne probable cause du décès"

Contrairement aux rumeurs des défenseurs des droits des animaux, le "cétacé espion" norvégien n'a pas été intentionnellement blessé. Les médecins ayant pratiqué l'autopsie ont conclu que "la cause probable du décès était une infection bactérienne". Celle-ci pourrait provenir d'une blessure dans la bouche que la police a mentionnée dans son analyse du rapport d'autopsie. Les experts de l'Institut vétérinaire norvégien et de la police scientifique n'ont trouvé aucune preuve de blessures par balle ou d'autres objets étrangers sur la baleine.

14:33 Nouvelles attaques de drones : Kyiv signale des dommages

L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir été attaquée par des drones russes pendant la nuit, ciblant des infrastructures cruciales. L'armée de l'air affirme avoir abattu neuf des 19 drones et en avoir perturbé sept autres par interférence électronique. Incidentellement, le sort des trois drones restants est incertain. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'un bâtiment résidentiel avait été endommagé dans la capitale, entraînant une extinction rapide des flammes. De plus, dans la région du sud de Kherson, le gouverneur régional a rapporté des attaques récurrentes contre des infrastructures vitales, des installations de services publics et 35 maisons privées la veille, entraînant un décès et quatre blessures.

14:04 Le Kremlin : "Kyiv continue de jouer avec le feu"

"Kyiv continue de jouer avec le feu, et nous allons Certainly bring this matter to the attention of the IAEA representatives", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, à Reuters, faisant référence à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'agence de surveillance nucléaire de l'ONU. Hier, les forces russes ont affirmé avoir intercepté un drone ukrainien près de la centrale nucléaire de Kursk, et certains groupes de presse ont rapporté un incendie à quelques kilomètres de là. Auparavant, le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhiy Tykhyi, a nié les allégations selon lesquelles l'Ukraine avait lancé des armes près de la centrale nucléaire.

13:46 La France envoie 12 canons Caesar en Ukraine

Le consortium franco-allemand de défense KNDS a remporté un contrat pour la livraison de 12 canons Caesar, financés par l'Ukraine, selon le statement du ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, sur le réseau social X. Caesar représente "l'équipement d'artillerie sur un camion". Ce système d'artillerie autonome est capable de frapper des cibles jusqu'à 55 kilomètres de distance. Lecornu a ajouté : "Augmenter la capacité de production de notre industrie de défense est essentiel pour soutenir l'Ukraine." La France a précédemment fourni des canons Caesar à l'Ukraine à plusieurs reprises.

13:11 Ukraine : une attaque détruit le siège du FSB à Novosibirsk

Une attaque contre le siège du service de sécurité fédéral russe (FSB) à Novosibirsk a eu lieu le 3 octobre. Une vidéo du renseignement militaire ukrainien semble montrer un homme mettant le feu et succombant lui-même à l'incendie. Les médias russes confirment l'incendie.

12:34 Russie : Mort d'un responsable de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans une explosion de voiture piégéeUn responsable chargé d'une centrale nucléaire sous contrôle russe, à Zaporijjia, a été tué dans une explosion de voiture piégée. L'agence de sécurité ukrainienne a partagé une vidéo montrant l'explosion de la voiture et a déclaré que le "chef de la sécurité de la centrale nucléaire", Andriy Korotky, était décédé. Korotky était accusé d'être un "criminel de guerre" qui "collaborait volontairement avec les envahisseurs russes" et dénonçait les travailleurs de la centrale nucléaire pro-ukrainiens, selon l'agence de sécurité ukrainienne. L'administration de la centrale nucléaire sous contrôle russe a confirmé la mort de Korotky et a qualifié l'incident d'"attaque terroriste ordonnée par Kyiv". Le directeur de la centrale nucléaire, Yuri Chernichuk, a qualifié l'événement d'"acte irresponsable" qui "doit être puni". Le Comité d'enquête russe a déclaré qu'un engin explosif avait été placé sous la voiture de Korotky chez lui et avait été déclenché lorsqu'il s'est éloigné.

12:02 Munz : Poutine veut montrer "que le conflit en vaut la peine"Après la capture de la ville de Vuhledar dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe devrait intensifier ses opérations dans la région, selon Rainer Munz. L'expert en Russie explique également les raisons pour lesquelles Poutine nomme de plus en plus de vétérans de guerre à des postes officiels.

11:29 Ukraine : Plus de 177 prisonniers de guerre ukrainiens meurent en captivité russeDepuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moins 177 prisonniers ukrainiens sont morts en captivité russe, selon Victoria Tsymbaliuk du centre de coordination des prisonniers de guerre ukrainiens au "Kyiv Independent". Tsymbaliuk suggère que le nombre réel de morts en captivité russe pourrait être beaucoup plus élevé en raison de l'absence de surveillance internationale. " Tous les corps ne sont pas rendus, et beaucoup ne sont même pas reconnus comme prisonniers de guerre par la Russie ", explique-t-elle. Des rapports font état de prisonniers ukrainiens torturés ou exécutés en captivité russe. En septembre, le Bureau du procureur général a signalé que des procédures pénales avaient été engagées contre l'exécution de 84 prisonniers ukrainiens.

11:00 Ukraine : Les Russes attaquent la région de Kirowohrad avec des dronesLes forces russes ont ciblé la région de Kirowohrad, en Ukraine centrale, avec des drones, a rapporté le chef de l'administration militaire régionale, Andriy Raykovych, sur son canal Telegram. Selon lui, un bâtiment d'une entreprise à Holovanivsk a été endommagé lors de l'attaque de drones, blessant une personne.

10:27 L'assureur UNIQA quitte la RussieLe groupe d'assurance autrichien UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à l'assureur russe Renaissance Life. Le prix n'a pas été divulgué. UNIQA avait annoncé il y a plus d'un an son intention de vendre la co-entreprise d'assurance avec la Raiffeisen Bank International (RBI) à l'assureur russe Renaissance Life. "Avec la finalisation de la transaction, nous quittons enfin le marché russe", a déclaré le membre du conseil d'administration d'UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Des incendies dévastateurs dans deux dépôts de carburant russes

Des incendies se sont déclarés dans deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Dans la région de Voronezh (voir l'entrée 05:10), le gouverneur Alexander Gusev attribue l'incendie à une frappe de drone ukrainien. Il a écrit sur Telegram que des fragments de drone de combat intercepté sont tombés dans le dépôt et ont allumé un réservoir vide. Des vidéos de la frappe de drone suspectée ont été partagées sur les réseaux sociaux, mais l'ampleur de l'incendie n'a pas pu être déterminée. Entre-temps, un réservoir de carburant brûle sur une superficie de 10 000 mètres carrés dans un village russe près de Perm dans la région des Oural. Le ministère russe des Situations d'urgence l'a rapporté. Bien qu'ils n'aient pas mentionné une frappe de drone, les drones ukrainiens sont désormais capables de telles distances. Le village se trouve à environ 1 700 kilomètres de l'Ukraine.

09:30 Julia Navalnaya considère les négociations avec Poutine comme improductivesJulia Navalnaya a rejeté la possibilité de négocier avec le président russe Vladimir Poutine comme improductive. "Il n'y a pas lieu de discuter avec lui (...). Nous devons nous battre contre lui pour que justice soit un jour rendue ", a déclaré l'ex-épouse du dissident russe Alexey Navalny au Conseil constitutionnel français à Paris. "L'Occident ne comprend pas que Poutine n'attend pas que quelqu'un vienne discuter avec lui. (...) Il s'en fiche ", a-t-elle ajouté. Elle a souligné l'importance de "ne pas abandonner et de ne pas avoir peur de ce régime". En juillet, elle a été placée sur une liste de "terroristes et d'extrémistes" en Russie. Juste avant, un tribunal russe avait émis un mandat d'arrêt contre elle pour "participation à une organisation extrémiste". Elle a également été placée sur une liste de personnes recherchées pour avoir évité les investigations préliminaires.

08:58 L'Ukraine publie des chiffres sur les pertes russes

Le quartier général ukrainien a publié de nouveaux chiffres pour les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon eux, la Russie a perdu environ 657 940 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 1 230 au cours des 24 dernières heures. Le rapport de Kyiv indique également que 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones ont été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 908 chars, 18 965 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 16 494 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations de l'Occident suggèrent des pertes plus faibles, mais celles-ci sont également probablement sous-estimées.

22:22 L'industrie touristique en Lettonie souffre en raison des tensions liées au conflit

Le secteur du tourisme en Lettonie est également touché par le conflit Russie-Ukraine. Le journal letton "Diena" signale que les entrepreneurs du secteur de l'hébergement et l'Office central de statistique ne sont pas seulement préoccupés par la relance du tourisme post-COVID-19, mais aussi que les potentiels visiteurs de divers pays perçoivent les pays baltes comme une région instable en raison des tensions militaires.

02:51 Les Forces armées ukrainiennes renforcent leur défense dans la région orientale de Donetsk

Le commandant des Forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyi, ordonne le renforcement des installations de défense dans la région orientale de Donetsk. Les forces russes ont fait des progrès dans divers secteurs de l'Ukraine orientale. Syrskyi a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il collabore avec la 25e brigade aéroportée Sicheslav sur "l'une des lignes de front les plus cruciales".

05:10 La région de Voronej en Russie souffre d'un incendie après l'abattage d'un drone ukrainien

Dans la région russe de Voronej, près de la frontière, les responsables de la défense aérienne ont confirmé avoir abattu plusieurs drones ukrainiens au cours de la nuit. L'un des drones s'est écrasé sur le terrain d'un dépôt de pétrole, entraînant l'inflammation d'un réservoir vide. Les premiers rapports ne signalent pas de victimes. Cependant, ces allégations doivent encore être vérifiées de manière indépendante. Voronej est l'une des régions russes qui ont été la cible récente d'attaques de drones ukrainiens.

05:35 L'Ukraine cherche des investissements étrangers pour son industrie de la défense

Le ministère de la Défense ukrainien encourage les investissements étrangers dans son industrie de la défense en organisant une exposition d'armes pour les investisseurs potentiels internationaux, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. Le vice-ministre Dmytro Klimenkov présente une variété d'armes ukrainiennes, telles qu'un système de missiles anti-char, une artillerie automotrice, des drones sans pilote et des véhicules de déminage. "Nous avons des innovations distinctives qui ont déjà été testées au combat et affiné par les inventeurs à un certain niveau", a-t-il déclaré. Le ministère de la Défense ukrainien a déjà investi plus de quatre milliards de dollars (trois milliards d'euros) dans son industrie de la défense et espère attirer d'autres investissements de la part de partenaires étrangers.

06:12 Zelensky insiste sur le renforcement de la ligne de front et la demande d'autorisation pour cible les territoires russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue la visite du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Kyiv, seulement deux jours après son inauguration, et exprime son enthousiasme pour la réalisation des initiatives lancées par les interactions Ukraine-partenaires. Il souligne la nécessité de soutenir la défense de l'Ukraine et de mettre en œuvre toutes les promesses de soutien à la défense faites par les partenaires, faisant référence aux promesses brisées ou à moitié exécutées. "La ligne de front doit être renforcée", déclare le président, conjointement à sa demande d'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre les cibles militaires russes. Il mentionne également la nécessité de capacités de défense aérienne.

06:52 ISW : Les forces russes épuisent leurs ressources pour l'offensive dans l'est de l'Ukraine

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), l'armée russe a apparemment dépassé ses ressources en personnel et en matériel pour soutenir indéfiniment les opérations offensives intensifiées dans l'est de l'Ukraine. L'offensive estivale russe avait été préparée par le commandement militaire depuis plusieurs mois. Cependant, les réserves et les ressources accumulées à cette fin ont probablement été considérablement épuisées par les récents combats, selon l'ISW. Comme l'ont évalué précédemment les officiels ukrainiens et l'ISW, l'offensive actuelle dans l'est de l'Ukraine devrait atteindre son apogée dans les mois à venir, peut-être dans les semaines.

07:33 L'Ukraine établit le premier centre de recrutement militaire à l'étranger en Pologne

L'armée ukrainienne a établi le premier centre de recrutement à l'étranger, situé dans la ville polonaise de Lublin. Le bureau de recrutement de la Légion ukrainienne est sous la responsabilité du ministère de la Défense ukrainien, conformément au plan d'établissement d'une Légion ukrainienne en Pologne, convenu en juillet par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk. Depuis l'invasion russe, la Pologne a accueilli près d'un million de personnes d'Ukraine. Les estimations du gouvernement ukrainien suggèrent qu'environ 300 000 personnes d'âge militaire d'Ukraine vivent en Pologne. Le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz précise que la Pologne n'est pas responsable du recrutement de volontaires ukrainiens, leur formation militaire étant la seule responsabilité de la Pologne. Kosiniak-Kamysz a mentionné que le nombre de volontaires ukrainiens s'inscrivant actuellement est insuffisant.

Attaques russes sur la région de Sumy dans l'est de l'Ukraine

Les attaques russes sur la région de Sumy dans l'est de l'Ukraine se sont produites 82 fois au cours des dernières 24 heures, selon les rapports du commandement militaire régional via Telegram. Les conséquences de ces attaques comprennent des blessures à huit individus. Les agresseurs sont supposés avoir utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones pour mener ces attaques. Plus de dix communautés dans la région de Sumy ont été touchées, notamment Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda. La région de Sumy partage des frontières avec les régions russes de Bryansk, Kursk et Belgorod.

21:40 Suisse s'engage à verser 1,5 milliard de francs suisses pour la reconstruction de l'Ukraine

La Suisse a annoncé son intention d'investir 1,5 milliard de francs suisses (environ 1,54 milliard d'euros) dans les efforts de reconstruction de l'Ukraine au cours des quatre prochaines années. Selon l'ambassadeur suisse Felix Baumann, la majeure partie de ces fonds, soit un milliard de francs suisses, sera allouée aux secteurs d'autonomie de l'Ukraine, au déminage et à l'aide humanitaire. Le reste sera utilisé pour des initiatives de reconstruction en collaboration avec le secteur privé suisse, le ministère ukrainien du Développement des communautés et des territoires et de l'Infrastructure. Selon Baumann, "notre engagement dans ce projet est démontré par le fait qu'un représentant du nôtre supervisera sa mise en œuvre ici". Lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba, ce dernier a mentionné la construction d'appartements pour les plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine comme priorité pour la coopération avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine reçoit un système de défense aérienne Patriot de la part de la Roumanie

Le ministère de la Défense roumain a confirmé officiellement que l'Ukraine a acquis un système de défense aérienne Patriot, a rapporté Radio Free Europe. Le président Volodymyr Zelenskyy a exprimé sa gratitude pour ce soutien lors de son discours du soir du mercredi, déclarant : "Je tiens à exprimer ma gratitude à chaque nation qui nous aide en matière de défense aérienne, et je suis particulièrement reconnaissant à la Roumanie pour ses systèmes Patriot. Ensemble, nous pouvons amplifier notre efficacité et mettre fin à l'agression russe en détruisant les drones Shahed et les missiles." Initialement réticents, les autorités roumaines ont finalement accepté de faire don d'un de leurs Patriots en juin. L'ordre de livraison du système a été émis le mois dernier.

19:57 Forbes : Gazprom enregistre une perte record de 5,5 milliards d'euros

Selon le magazine d'affaires Forbes, la société russe Public Joint Stock Company Gazprom a enregistré une perte nette sans précédent de 5,5 milliards d'euros en 2023, une première en 25 ans. Le complexe gazier et chimique d'Amour, une coentreprise entre le holding russe Sibur et la société chinoise Sinopec, occupe la deuxième place dans le classement Forbes des entreprises les plus peu rentables en Russie. La liste des cinq entreprises les plus peu rentables de Russie comprend également Ozon (perte nette de 408 millions d'euros), United Aircraft Corporation, filiale de Rostec (perte nette de 326 millions d'euros), et le réseau social VK (perte nette de 326 millions d'euros).

