Wacken arrive en 2025 avec quelques changements.

À la suite de l'annonce de Machine Head et Papa Roach en tant que premiers groupes pour le Wacken Open Air 2025, il y a maintenant d'autres mises à jour à partager. Notamment, les options de voyage sans voiture seront rendues plus attrayantes. Le prix du billet pour le week-end reste inchangé.

L'année prochaine, le Wacken Open Air aura lieu du 31 juillet 2025 au 2 août 2025. La prévente est déjà en cours, mais les métalleux doivent noter une nouvelle exigence : il y aura des frais obligatoires pour un Pass d'accès pour les voitures.

Après des problèmes l'année dernière, un pass séparé était nécessaire en 2024 pour tous les festivaliers se rendant en voiture à Schleswig-Holstein. Le si-called Pass d'accès devait être activé en plus du billet de festival pour un jour et un itinéraire spécifiques. Il était généralement gratuit, mais un frais de 66 euros était facturé si l'on arrivait le dimanche.

En 2025, ce concept sera étendu : un Pass d'accès obligatoire de 33 euros sera requis pour chaque voiture, quel que soit le jour d'arrivée. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes, ainsi que les camping-cars et caravanes, coûteront 66 euros par véhicule pour chaque jour d'arrivée. "Le prix est calculé uniquement en fonction du véhicule et du poids, pas du nombre de personnes. Cela nous permet de créer un prix équitable pour tout le monde, en tenant compte de la charge de travail supplémentaire en termes de personnel et de logistique", expliquent les organisateurs.

Bien que cela puisse être frustrant pour les conducteurs, ceux qui voyagent en transports en commun ont quelque chose à attendre avec impatience : "De plus, le bus navette d'Itzehoe à W:O:A sera gratuit, rendant le voyage sans voiture encore plus attrayant."

Les billets sont toujours disponibles

Contrairement à l'année dernière, où les billets pour 2024 se sont vendus en 4,5 heures, les billets pour le plus grand festival de metal du monde en 2025 sont toujours disponibles. "Nous sommes dépassés par la rapidité avec laquelle les 85 000 billets disponibles pour W:O:A 2025 se sont presque vendus. [...] Notre objectif est d'organiser le meilleur festival de metal possible, pas seulement d'annoncer une vente rapide", déclarent les organisateurs.

Pour maintenir la confiance des métalleux, ils travaillent dur pour améliorer le festival. "L'un des défis consiste à concevoir le festival de manière à combiner et à améliorer de manière significative les éléments nouveaux et établis. Il est important pour nous de réserver des groupes que nos invités veulent voir et de mettre en place un festival cohérent", insistent les organisateurs.

Le prix du festival, incluant le camping, reste de 333 euros l'année prochaine. Les 34 groupes que les détenteurs de billets peuvent attendre ont déjà été confirmés, notamment Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis et Papa Roach.

