Le Porsche SE, holding de la famille Porsche et Piëch, prévoit de diversifier son portefeuille et de chercher de plus gros investissements à l'avenir. "Nos ressources financières nous offrent une marge de manœuvre importante pour des investissements potentiels dans d'autres participations principales et de portefeuille", a déclaré le directeur financier Johannes Lattwein. Jusqu'à présent, la holding a principalement détenu de plus grandes parts de la Volkswagen Group et du constructeur de voitures de sport Porsche AG en tant que participations principales.

Investissement dans le portail de bus et de train Flix

En outre, le Porsche SE (PSE) a récemment construit de plus petites participations dans des entreprises du secteur de la mobilité. Ainsi, la société basée à Stuttgart a annoncé lundi qu'elle allait investir dans le portail de bus et de train munichois Flix dans le cadre d'un co-investissement avec l'investisseur financier suédois EQT. Le montant est de l'ordre de la double-dizaine de millions d'euros.

Avec la holding Kühne, propriété du milliardaire du transport hambourgeois Klaus-Michael Kühne, EQT avait déjà annoncé début juillet qu'elle allait acheter 35 % de Flix. Le journal "Handelsblatt" a estimé le montant total de l'investissement à environ 900 millions d'euros, selon des cercles financiers.

La holding PSE est directement impliquée dans Porsche AG avec une participation de 12,5 %. Elle détient également une participation avec droits de vote majoritaires dans le groupe Volkswagen, qui détient à son tour une participation majoritaires dans le constructeur de voitures de sport. Les autres participations jouent actuellement un rôle secondaire dans le portefeuille : outre la valorisation des actions VW (51,9 milliards d'euros) et celles de Porsche AG (10,4 milliards d'euros), elles s'élevaient seulement à 138 millions d'euros à la fin juin.

Bénéfice en baisse au premier semestre

Au premier semestre, le Porsche SE a réalisé moins de bénéfices en raison de problèmes dans le groupe VW. Le résultat net après impôts a baissé de presque 8 % à 2,13 milliards d'euros. Le résultat de la participation du groupe VW a diminué, tandis que les effets de la participation dans Porsche AG ont eu un impact positif.

Le résultat après impôts de la PSE est considérablement influencé par les deux participations principales. À la fois Volkswagen et Porsche AG ont enregistré des bénéfices nets plus faibles au premier semestre. Le Porsche SE a également réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année début juillet avec le groupe VW.

Dette réduite

La société holding a réduit sa dette, accumulée grâce à l'introduction en bourse de Porsche il y a deux ans, à environ 5,0 milliards d'euros au milieu de l'année. Fin mars, la dette s'élevait encore à environ 5,8 milliards d'euros. En particulier, les dividendes reçus de VW et de Porsche AG ont été bénéfiques pour l'entreprise. La direction a confirmé les prévisions pour le résultat après impôts et la dette nette pour 2024.

L'investissement du Porsche SE dans Flix démontre son intérêt pour la diversification au-delà de ses investissements automobiles traditionnels, car l'entreprise a investi dans le portail de bus et de train aux côtés d'EQT. Malgré une participation substantielle à la fois dans Porsche AG et le groupe Volkswagen, les petits investissements de PSE, basé en Allemagne, dans d'autres entreprises du secteur de la mobilité ne représentent qu'une petite partie de son portefeuille, soit 138 millions d'euros à la fin juin.

