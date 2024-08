Vuskovic, défenseur du HSV, échoue dans son défi contre la suspension de dopage imposée

Hamburger SV avait espéré une indulgence pour leur joueur, Mario Vuskovic, dans l'affaire de dopage. Malheureusement, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a retourné la situation : non seulement ils ont maintenu l'interdiction contre le joueur de 22 ans, mais ils l'ont également prolongée à quatre ans, comme l'a annoncé NADA.

Vuskovic, joueur de football de Hamburger SV, a échoué dans sa tentative de renverser son interdiction de dopage. Au cours de la procédure d'appel pour l'incident de dopage impliquant le joueur croate, le TAS a non seulement soutenu l'interdiction contre le joueur de 22 ans, mais a également soutenu l'appel de l'Agence nationale anti-dopage (NADA) et de l'Agence mondiale anti-dopage (AMA), et a même aggravé la sanction.

La suspension provisoire, qui a pris effet le 15 novembre 2022, sera créditée par le tribunal. Par conséquent, Vuskovic restera suspendu jusqu'à l'automne 2026.

En 2023, Vuskovic a été reconnu coupable par le tribunal sportif de la Fédération allemande de football d'avoir utilisé l'agent de dopage sanguin EPO et a été condamné à une interdiction de deux ans,Starting from November 15, 2022. The Croatian denies the doping allegations and had appealed. Both NADA and WADA also challenged the verdict and demanded the standard four-year ban in such cases. The CAS judges have now agreed.

Les Larmes de l'Innocence

Au cours de l'audience devant le TAS à Lausanne en mai, Vuskovic a réaffirmé son innocence, niant fermement les accusations tout en versant des larmes. Cependant, il n'a pas pu fournir d'explication pour le test de dopage positif.

Au cours de l'audience, NADA et AMA ont maintenu leur position selon laquelle Vuskovic avait utilisé l'agent de dopage sanguin EPO et ont donc réclamé une peine plus sévère - et ont réussi.

Hamburger SV a régulièrement montré son soutien au défenseur. Lors de la dernière journée de match de la saison précédente, les joueurs de HSV se sont échauffés en portant des maillots avec l'inscription "Équipe Mario".

Controverses sur la Méthode d'Analyse

L'affaire Vuskovic a suscité un vif débat sur l'analyse de l'EPO. L'équipe de Vuskovic a souligné les prétendues faiblesses des tests d'échantillons positifs. La méthode SAR-PAGE utilisée sur lui, qui a été approuvée par l'AMA, est souvent critiquée par les experts.

Pour Vuskovic, qui a rejoint Hajduk Split en 2021, ce verdict est un coup dur. Pour Hamburger SV, l'interdiction est un revers dans leur planification des joueurs, car l'entraîneur Steffen Baumgart avait prévu de jouer avec le défenseur. Le club dispose maintenant de jusqu'à vendredi soir pour trouver un remplaçant à Vuskovic, car la période de transfert se termine.

Les joueurs de HSV ont appris la mauvaise nouvelle après l'entraînement de mardi. Le directeur général Stefan Kuntz a informé les joueurs, qui sont ensuite entrés dans le vestiaire en ayant l'air choqué.

