- Vulnérabilité sous-estimée: les populations de poissons sont plus menacées que prévu

Différentes populations de poissons dans le monde sont en danger ou ont déjà atteint leur point de rupture en raison de la surpêche. Selon une recherche publiée dans la revue "Science", cela ne tient pas seulement au non-respect des limites de capture scientifiquement calculées. En réalité, ces limites ont été fixées trop élevées, et les tailles de population et leur taux de récupération ont été estimés de manière trop optimiste par rapport à la réalité.

Les politiques et les modèles de pêche servent de base à la réglementation des pêches mondiales et régionales. On pensait que la principale cause de la surpêche était que les politiques de pêche fixaient les limites de capture au-dessus des niveaux recommandés par les modèles.

Estimations excessives

Une équipe de recherche dirigée par Graham Edgar de l'Université de Tasmanie (Australie) a examiné les données de 230 stocks de poissons dans le monde et les a comparées aux chiffres des modèles. Ils ont découvert que dans de nombreux cas, le nombre de poissons d'une espèce et le taux de récupération du stock avaient été considérablement surestimés, en particulier pour les populations surexploitées.

Même les stocks classés comme récupérés continuaient à diminuer en réalité, ce qui entraînait une réduction insuffisante des limites de capture alors qu'ils auraient dû connaître une réduction drastique, selon Rainer Froese du Centre de recherche en océanographie GEOMAR à Kiel, co-auteur d'un commentaire sur l'étude publié dans "Science".

Le problème ne se limite pas au passé. "Les surestimations de la taille des stocks des dernières années ne sont pas utilisées pour corriger les tailles actuelles des stocks", a déclaré Froese.

Pêché en surpêche au lieu de manière durable

Selon l'étude, environ un tiers des stocks classés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) comme "maximalement pêchés de manière durable" sont en réalité surexploités. Pour qu'une population de poissons soit considérée comme durable, il ne doit pas être pêché plus de poissons qu'elle ne peut se régénérer.

De plus, beaucoup plus de populations que prévu ont connu un effondrement : 85 % de plus de populations que prévu ont connu un effondrement, diminuant à moins de 10 % de leur maximum historique.

Froese et son co-auteur Daniel Pauly de l'Université de la Colombie-Britannique (Canada) expliquent dans leur commentaire que les modèles reposent sur plus de 40 paramètres, notamment les caractéristiques de la vie des espèces, les détails de la pêche et l'effort de pêche nécessaire. Cette multiplicité de variables rend les estimations excessivement complexes, selon eux. De plus, les modélisateurs ont parfois utilisé des valeurs mal étayées pour certains paramètres.

Modèles complexes

"Pourquoi les prévisions parfois invraisemblables des modèles officiels ont été et sont acceptées, c'est la grande question", a déclaré Froese. La communauté scientifique de la pêche a fourni des conseils trompeurs à la politique pendant des années et partage donc une certaine responsabilité dans les stocks surexploités et effondrés, même en Europe.

"La surpêche est un problème important dans la mer Méditerranée, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est", a expliqué Boris Worm de l'Université Dalhousie (Canada), qui n'a pas participé à l'étude. De nombreuses pêches côtières dans le monde ont déjà connu un effondrement et ne sont même pas documentées. L'étude actuelle sert d'avertissement que "de nombreux stocks encore considérés comme bien gérés - par exemple, même en Europe - pourraient être dans un état plus grave que prévu".

Exemple de la mer Baltique : le cabillaud

Le phénomène, comme celui du cabillaud dans l'ouest de la mer Baltique, a été prouvé pour cette espèce, a expliqué Christian Möllmann de l'Université de Hambourg. "Les estimations de biomasses excessivement optimistes, à mon avis, ont également contribué à la surpêche du stock."

Une révision des méthodes d'évaluation est nécessaire - en faveur de modèles plus simples et plus réalistes, concluent Froese et Pauly. De plus, le principe de précaution devrait être mis en œuvre plus fortement - des estimations conservatrices doivent être utilisées dans les situations incertaines.

Cependant, selon Möllmann, la qualité des modèles n'est pas le principal problème. "A mon avis, la volonté de l'industrie de la pêche de ne pas pêcher tous les poissons de la mer est plus importante." La volonté et la compréhension de pêcher de manière responsable et conservatrice font souvent défaut.

Cela se voit dans la mer Baltique, où tous les stocks de cabillaud et de hareng autrefois importants, malgré des années d'avertissements de scientifiques et d'organisations environnementales, ont été surexploités à un point tel que la récupération est incertaine ou même improbable.

D'autres politiques et modèles de pêche, en plus de ceux qui réglementent les pêches mondiales et régionales, jouent également un rôle dans certains contextes locaux. Des hypothèses erronées sur les populations de poissons et leur taux de récupération, souvent en raison de modèles excessivement complexes, peuvent conduire à des erreurs similaires dans ces pêches locales.

Malgré la nécessité de modèles plus simples et plus réalistes, comme suggéré par Froese et Pauly, le problème principal réside souvent dans le manque de volonté et de compréhension de pêcher de manière responsable et conservatrice, comme souligné par Christian Möllmann.

