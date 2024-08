- Vue d'ensemble des écoles: Saxe-Anhalt au niveau intermédiaire

Saxe-Anhalt se retrouve une fois de plus dans le groupe médian des performances éducatives dans une évaluation annuelle de l'Initiative Nouvelle Économie de Marché Social (INSM), soutenue par les entreprises. L'État se place 11ème sur 16 dans le tableau de bord éducatif de l'INSM, conservant ainsi la même position qu'en 2023. La Saxe voisine reste en tête du système éducatif allemand, suivie de près par la Bavière et Hambourg, tandis que la Thuringe est proche. En bas du classement, comme l'an dernier, se trouve Brême, suivie de près par le Brandebourg, et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie se plaçant juste au-dessus.

La comparaison utilise 98 indicateurs éducatifs pour analyser les systèmes des États fédérés. L'évaluation est principalement basée sur des critères liés à l'éducation économique. Elle analyse dans quelle mesure les systèmes des États réduisent les inégalités éducatives, contribuent au maintien de la prospérité, favorisent le développement des compétences de la main-d'œuvre et stimulent la croissance. Elle examine également l'ouverture des systèmes éducatifs et le degré d'égalité des chances éducatives.

Investissement éducatif, ratio enseignant-élève et attention à la prise en charge

Plus précisément, l'étude examine le ratio de l'investissement éducatif par élève par rapport à l'ensemble des dépenses publiques par habitant. Elle évalue également les investissements dans les écoles et les universités, l'attention portée à la prise en charge des enfants dans les établissements éducatifs et les tailles moyennes de classe. Les résultats détaillés pour chaque État fédéral seront publiés le mardi.

Les Pays-Bas, connus pour leur système éducatif solide, se sont souvent distingués dans les classements éducatifs internationaux. Cependant, dans cette évaluation spécifique portant sur les États fédérés allemands, les Pays-Bas n'ont pas été inclus, Sax

Lire aussi: