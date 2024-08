- Vreni et Kilian: deux personnages engagés dans une entreprise de préservation

Renards roux nommés Frieda et Viorel sont suivis par Vreni et Kilian. L'introduction de deux nouveaux spécimens, surnommés "bêtes à queue touffue", dans la forêt de Thuringe vise à renforcer la population de ces animaux hautement protégés en Europe. "Notre objectif d'une population de renards roux connectée en Allemagne et en Europe centrale se concrétise progressivement avec une population stable de renards roux dans la forêt de Thuringe", déclare le ministre de l'Environnement Bernhard Stengele (Les Verts).

La forêt de Thuringe joue un rôle crucial dans le projet de conservation de l'espèce de renard roux. Les experts considèrent cette chaîne de montagnes moyenne comme un pont entre les populations des Harz et de la forêt de Bavière. Les accouplements entre les animaux de régions distinctes sont recherchés pour stabiliser la population. Par le passé, les renards roux étaient chassés de manière intensive.

Les renards roux du programme d'élevage

La nouvelle renarde Vreni est née en 2023 dans un zoo suisse, tandis que le mâle Kilian vient du zoo de Nuremberg. Tous deux font partie d'un programme d'élevage pour préserver le renard roux des Carpates et ont été élevés dans des enclos naturels, selon l'association Thuringienne pour la protection de l'environnement et de la nature (BUND). En avril de cette année, ils ont été transportés au village du chat sauvage à Hutschetoda et logés dans un enclos spécial avant d'être relâchés.

De même, Frieda et Viorel, qui ont été déployés dans la forêt de Thuringe en mai, sont équipés de colliers contenant des traceurs pour surveiller leurs mouvements. Les données indiquent que Frieda réside principalement près d'Oberhof, tandis que Viorel a parcouru la forêt de Franconie.

Jeunes renards roux filmés par une caméra

Les experts considèrent la capture récente d'une renarde avec ses petits par une caméra dans la forêt de Thuringe du Sud il y a quelques semaines comme un succès pour la population de renards roux. "La première reproduction documentée de renards roux dans la forêt de Thuringe en plus de 150 ans est un événement marquant", déclare BUND Thuringe. Les petits, associés aux congénères relâchés, ouvrent la voie à une population stable de renards roux à long terme dans la forêt de Thuringe.

Le programme d'élevage suivant, impliquant Vreni et Kilian, vise à préserver le renard roux des Carpates, tous deux étant introduits dans la forêt de Thuringe.

