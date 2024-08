- Voyage en bateau pour les visiteurs du Gorch Fock à Warnemünde

Le navire-école à voiles de la marine allemande, le "Gorch Fock", a jeté l'ancre mercredi en tant qu'invité d'honneur du festival annuel Hanse Sail à Rostock-Warnemünde, pour la troisième année consécutive. Venue de Kiel, elle restera jusqu'à dimanche l'« ambassadrice » de la marine à cette fête maritime.

Le "Gorch Fock" est un trois-mâts barque, et cette année, avec ses près de 90 mètres de longueur, c'est le plus grand navire traditionnel à voiles de l'événement. Mis en service par la marine en 1958, il compte 23 voiles d'une superficie totale d'environ 1 800 mètres carrés et peut accueillir environ 140 cadets en tant que participants aux cours. Le Fregattenkapitän Elmar Bornkessel est le commandant actuel, ayant pris la relève du Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg en juillet.

Le "Gorch Fock", en tant que plus grand navire traditionnel à voiles de l'événement, a attiré de nombreux regards admiratifs des festivaliers.

