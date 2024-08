- Voyage dangereux sur autoroute en présence d'un passager mineur

Un conducteur ivre, accompagné d'un jeune enfant, a mis en danger la circulation sur l'A5 près de Bad Krozingen (district de Breisgau-Hochschwarzwald). Selon les autorités, le conducteur de 40 ans aurait stationné sur la bande d'urgence et aurait failli heurter un camion en accélérant et en changeant de voie à droite. De plus, il aurait causé un embouteillage à la sortie de Fribourg-Sud, entraînant un freinage brutal des autres conducteurs.

Les autorités ont réussi à intercepter et à examiner le véhicule. Un test de alcoolémie préliminaire a révélé un taux supérieur à trois fois la limite légale. Un test de stupéfiants préliminaire a également donné un résultat positif. Mardi, il a dû se rendre au poste pour prélever un échantillon de sang. Son permis de conduire a été confisqué. Il s'est avéré que son permis avait été suspendu précédemment. L'enfant et l'homme ont été récupérés par leurs proches au poste.

L'incident dangereux sur l'A5 a entraîné de graves perturbations de la circulation, le conducteur étant accusé d'avoir failli heurter un camion en état d'ivresse et de conduite imprudente, entraînant des chefs d'inculpation criminels. Après l'incident, les autorités ont découvert que son permis de conduire avait été suspendu précédemment en raison de précédents comportements inappropriés.

Lire aussi: