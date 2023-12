L'essentiel

Voyage au Royaume-Uni pendant la période Covid-19 : Ce qu'il faut savoir avant de partir

Le Royaume-Uni a connu l'un des plus grands nombres de décès dus au Covid-19 dans le monde, ce qui a entraîné de nombreux blocages. Au début de l'année 2022, la variante Omicron du coronavirus s'est rapidement propagée au Royaume-Uni.

Depuis, le nombre de cas a diminué et les restrictions liées au Covid ont été levées en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Il n'y a actuellement aucune restriction liée au Covid pour les voyages internationaux vers le Royaume-Uni.

L'offre

Londres est l'une des plus grandes villes du monde. Mais au-delà des merveilles architecturales et de la vie nocturne de la capitale, il y a beaucoup à explorer : les sommets escarpés des Highlands écossais, les lacs gallois lointains et les vastes plages des Cornouailles, pour commencer, ainsi que des villes historiques telles que Bath, Oxford et Harrogate.

Qui peut partir ?

Tout le monde peut entrer au Royaume-Uni sans test supplémentaire ni exigence de quarantaine, quel que soit son statut vaccinal.

Quelles sont les restrictions ?

Il n'y a actuellement aucune restriction liée à Covid concernant les voyages internationaux vers le Royaume-Uni.

Les arrivants n'ont plus besoin de remplir un formulaire de localisation des passagers avant d'arriver au Royaume-Uni.

Pays de la liste rouge

Le Royaume-Uni divise les destinations en destinations "rouges" et "vertes". À l'heure actuelle, aucun pays ne figure sur la liste "rouge".

Auparavant, certains arrivants en provenance de pays figurant sur la liste rouge devaient être mis en quarantaine dans des hôtels désignés, mais l'infrastructure de mise en quarantaine dans les hôtels a été "totalement arrêtée" à la fin du mois de mars 2022.

En mars dernier, le gouvernement britannique a déclaré qu' il "maintiendrait en réserve une série de mesures d'urgence" qui pourraient être activées en cas d'apparition de variantes inquiétantes du coronavirus.

Pays de la liste verte

Toute destination ne figurant pas sur la liste rouge est considérée comme verte - donc actuellement toutes les destinations sont vertes - mais cela ne signifie pas automatiquement que toutes les destinations vertes autoriseront tous les voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

Toute personne - quel que soit son statut vaccinal - provenant d'un pays figurant sur la liste verte peut entrer au Royaume-Uni sans devoir se soumettre à des tests supplémentaires ou à des exigences de quarantaine.

Pour consulter l'intégralité des conseils du gouvernement britannique sur les voyages au Royaume-Uni, voir ici.

Autres développements :

Les croisières internationales et nationales sont opérationnelles au Royaume-Uni - voir les conseils du gouvernement ici et vérifier les réglementations auprès de la compagnie de croisière concernée.

Si vous êtes testé positif au Covid-19 pendant votre séjour au Royaume-Uni, vous n'êtes plus légalement tenu de vous isoler. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord recommandent aux personnes dont le test est positif de rester chez elles et d'éviter les autres.

Certaines compagnies aériennes desservant l'Angleterre n'exigent plus que les passagers ou l'équipage portent des masques, mais cela dépend de l'itinéraire spécifique et il convient donc de vérifier avant d'embarquer.

Quelle est la situation de Covid ?

Le Royaume-Uni a considérablement souffert de la Covid-19 et les cas ont atteint un pic au début de l'année après l'émergence d'Omicron. Depuis, le nombre de cas a diminué.

Au 7 octobre, le Royaume-Uni comptait plus de 23,9 millions de cas de Covid et plus de 208 200 décès. Plus de 79,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus.

À quoi les visiteurs peuvent-ils s'attendre ?

Il n'y a plus de restrictions liées au Covid au Royaume-Uni.

Liens utiles

Guide Covid pour l'Angleterre

Wales Covid guidance

Guide Covid pour l'Écosse

Guide Covid pour l'Irlande du Nord

Notre couverture récente

Le chemin de fer Derry-Coleraine en Irlande du Nord et le West Highland Railway en Écosse figurent dans notre liste des plus beaux voyages en train en Europe .

Le West Highland Railway a également été mis en avant dans notre tour d'horizon des plus incroyables itinéraires ferroviaires du monde.

En ce qui concerne les trains, la ligne Elizabeth de Londres, tant attendue, est désormais ouverte, et vous pouvez également lire notre rapport sur la gare abandonnée de Down Street à Londres ici.

La ville de Clovelly, dans le sud-ouest de l'Angleterre, figure dans notre liste des plus belles villes d'Europe.

Vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs endroits à visiter au Royaume-Uni. Si c'est l'Angleterre qui vous intéresse plus particulièrement, voici quelques-uns des plus beaux endroits du pays. Vous trouverez notre liste des meilleurs endroits d'Écosse ici, et vous pouvez lire une histoire d'amour qui a commencé en Écosse ici.

Julia Buckley et Francesca Street de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com