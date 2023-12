Vous vous souvenez de l'époque où les Beckham se promenaient partout en tenues assorties ?

D'abord, qui peut oublier l'époque où elles se promenaient partout en tenues assorties ?

Au tournant du millénaire, vous ne pouviez pas ouvrir un journal en Grande-Bretagne sans voir l'approche colorée de Posh et Becks de ce que nous appelons aujourd'hui #couplegoals.

Lors d'une projection du film culte "Withnail and I" en 2001, ils ont opté pour le marron de la tête aux pieds, David portant un trench-coat malencontreux à la Matrix. Deux ans plus tard, lors des MTV Movie Awards, ils ont opté pour de subtils ensembles blancs incrustés de bijoux (photo ci-dessus, immortalisée plus tard par Madame Tussauds). Et puis, bien sûr, il y a eu les noces de 1999, où le couple s'est marié en crème avant de passer au violet pour couper le gâteau avec un sabre inutilement grand.

Mais quelques semaines plus tôt, il y avait eu un moment de mode coordonnée encore plus emblématique.

C'était l'apogée de la "Beckham-mania" lorsque le supercouple s'est affiché en cuir de la tête aux pieds lors d'une soirée Versace à Londres. Victoria était sur le point d'enregistrer un troisième album des Spice Girls, et David venait d'aider Manchester United à remporter les championnats d'Angleterre et d'Europe. Leur premier fils, Brooklyn, vient de naître et le couple vient d'acheter une confortable demeure familiale surnommée "Beckingham Palace" par les médias.

En clin d'œil à l'hôte de la soirée, les tenues assorties ont été confectionnées par Versace. La combinaison veste-pantalon - suffisamment brillante pour refléter les flashs des paparazzis et plus moulante que ce que l'on pouvait attendre d'un baggy des années 90 - a volé la vedette et a fait la une des journaux le lendemain.

On oublie souvent que ces vêtements étaient tout à fait inappropriés pour la saison. Après tout, nous étions en plein mois de juin (même si les étés britanniques sont souvent si doux que l'on peut porter du cuir sans transpirer). Cela explique peut-être pourquoi David et Victoria ont tous deux choisi d'abaisser les fermetures éclair de leurs cols fermés, laissant les plus petits éclats de peau apparaître à travers ce qui est devenu un décolleté en trou de serrure. Pourtant, pour un look aussi audacieux, il était presque entièrement dépourvu d'attitude. On aurait dit deux motards affables s'arrêtant dans un pub de village anglais pour boire un jus d'orange. David, qui avait alors les cheveux flottants et qui complétait la tenue avec une paire de mocassins à bout plat, n'avait même pas l'air convaincu par l'idée au départ.

Ce soir-là, ses yeux étaient un peu penauds, comme s'il savait qu'il finirait un jour par regretter sa décision. Et c'est ce qu'il a fait.

"Wow we really did this", a-t-il écrit sur Instagram, en postant l'image emblématique à l'occasion de son anniversaire de mariage en 2017. Il a donné des précisions dans le magazine de H&M peu de temps après : "C'était des Versace. Mais c'est l'une de celles où je regarde en arrière et où je me dis : "À quoi pensions-nous ?". Nous en rions. Je me souviens que c'est vraiment bien jusqu'à ce qu'on le fasse en couple".

Victoria, quant à elle, est moins disposée à renier le passé. "Je ne regarde jamais en arrière et je ne regrette rien", a-t-elle déclaré à Grazia en 2018.

Et pourquoi le ferait-elle ? D'une part, en tant que propriétaire d'une marque de mode respectée - bien que récemment rentable - Posh a maintenant suffisamment de réputation en tant que créatrice pour esquiver les questions sur les choix de garde-robe antérieurs.

Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est que ces tenues ont fait exactement ce qu'elles devaient faire : Les tenues ont fait exactement ce qu'elles étaient censées faire.

L'obsession du Royaume-Uni pour la mode des Beckham a peut-être été en partie alimentée par les ricanements des tabloïds à l'idée de l'extravagance des nouveaux riches, mais la publicité a servi leur cause. Même les tenues les plus douteuses ont contribué à l'un des exercices de construction de marque les plus réussis du monde du spectacle moderne.

Un style coordonné a aidé le couple à passer du statut de Victoria Adams et David Beckham à celui de "Posh et Becks", un surnom si répandu qu'il a été ajouté au Collins Concise English Dictionary. Leur capacité à créer une identité unifiée a largement dépassé celle de leurs prédécesseurs, tels que Hugh Grant et Liz Hurley, tout en jetant les bases des super-couples à venir (et, contrairement à TomKat et Brangelina, leur relation a également tenu la distance).

Aujourd'hui, les Beckham ont une approche beaucoup plus raffinée du jumelage. Leur style collectif est passé de la copie à la complémentarité. Prenez le bleu marine séduisant qu'elles portaient à Buckingham Palace en 2017, ou les tenues à cravate blanche portées au Met Gala, où elles ne semblaient pas déplacées sur la plus grande scène de la haute couture.

Et bien sûr, le cuir était mauvais, mais au moins ce n'était pas Britney et Justin en denim qui étaient mauvais.

Source: edition.cnn.com