Vous vous renseignez sur le bien-être des employés malades qui travaillent à domicile?

La plupart des gens n'ont généralement pas de problème avec un peu d'attention de la part de leur patron. Cependant, se présenter lors des jours de maladie est généralement considéré comme franchir une limite, surtout si l'on soupçonne que la visite vise à prendre les travailleurs en flagrant délit de paresse. Examinons la légalité de cette situation:

Les visites surprises des dirigeants d'entreprise et des représentants des ressources humaines chez les travailleurs malades de l'usine Tesla à Gruenheide ont suscité un certain émoi. Les travailleurs se sont sentis injustement accusés de paresser. Toutefois, les responsables ont affirmé que ces visites avaient pour seul but de prendre des nouvelles et d'offrir de l'aide si nécessaire.

Que la nature de cette attention soit perçue comme attentionnée ou intrusive, il est important de prendre en compte les aspects juridiques de ces visites impromptues. Penchons-nous sur la question:

Le patron peut-il vraiment rendre visite aux travailleurs malades à domicile?

Oui, il le peut. Si la visite est consentie, il n'y a pas de problème. Même si l'employé n'est pas au courant et que la visite semble plus orientée vers la surveillance que vers l'aide, cela reste dans le droit. Le fait que le conseil d'entreprise soit impliqué dans le cas des visites aux employés de Tesla indique cela. De plus, les employeurs peuvent engager des détectives privés pour enquêter si un employé n'est pas genuinely malade, ce qui implique un "droit de visite" pour le patron.

Le patron a-t-il besoin de la permission pour entrer dans l'appartement?

Non, il peut attendre dehors. Conformément à l'article 13 de la loi fondamentale, le domicile de l'employé est une sphère personnelle très protégée. Par conséquent, entrer sans consentement est illégal et considéré comme une violation de domicile criminelle conformément à l'article 123 du code pénal (StGB). La coercition conformément à l'article 240 StGB pourrait également être prise en compte.

Le patron peut-il demander la raison de l'incapacité de travailler?

Oui, il le peut. Cependant, les employés n'ont pas l'obligation de fournir des détails sur leur maladie, qui est protégée par le droit à la vie privée.

Quelles mesures le patron peut-il prendre pour dissiper les doutes sur l'incapacité de travailler?

En cas de maladie, les employés doivent généralement fournir un certificat médical à l'employeur au plus tard le quatrième jour calendaire. Les employeurs peuvent également exiger cela dès le premier jour. Outre cela, l'employeur doit être informé de l'absence due à la maladie le premier jour. Sinon, une mise en garde et un licenciement ultérieur pourraient être imminents.

Si les employés ne fournissent pas le certificat médical à temps, les employeurs ont le droit de cesser de payer leur salaire. Ils peuvent également suspendre le paiement s'ils soupçonnent que l'attestation de maladie est fausse.

Quand les soupçons sont-ils justifiés?

Les soupçons concernant l'incapacité de travailler d'un employé conformément à l'article 275 du Cinquième livre du Code social sont valides si:

La personne est souvent ou exceptionnellement brièvement malade,

La personne est généralement malade au début ou à la fin de la semaine.

Et plus encore?

Au-delà de cela, l'employeur peut demander à des employés légalement assurés d'obtenir un avis d'un expert médical de la Service médical pour examiner leur incapacité de travail auprès de l'assurance maladie. Cependant, les compagnies d'assurance maladie peuvent refuser une telle évaluation si l'absence peut être attribuée à des diagnostics existants.

Quelles sont les sanctions pour les travailleurs malades frauduleux?

**Elles sont nombreuses. Si les employés présentent un faux certificat médical, ils peuvent être poursuivis pour un délit criminel. La présentation d'un certificat médical

