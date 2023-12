Vous suivez un régime pauvre en glucides à base de viande ? Vous risquez de prendre du poids plus tard, selon une étude

Si vous voulez que votre régime pauvre en glucides vous aide à perdre du poids et à ne pas le reprendre, tenez compte de la qualité des aliments que vous consommez, selon une nouvelle étude qui a comparé cinq types de régimes pauvres en glucides.

Les personnes qui suivent un régime pauvre en glucides, malsain et à base de viande, prennent du poids au fil du temps par rapport à celles qui suivent une version plus saine à base de plantes, selon l'étude.

Qi Sun, professeur agrégé de nutrition et d'épidémiologie à la Harvard T.H. Chan School of Public Health de Boston, a déclaré : "Lorsque les gens suivent un régime qui met l'accent sur les glucides provenant de céréales complètes, d'huiles végétales non tropicales saines et de protéines végétales, ils ont plus de chances de ne pas prendre de poids".

L'étude a comparé un régime général pauvre en glucides à un régime qui utilise principalement des protéines et des graisses animales ; un deuxième régime qui met l'accent sur les protéines et les graisses d'origine végétale ; un régime sain pauvre en glucides qui met l'accent sur la consommation de moins de glucides raffinés, de plus de protéines végétales et de graisses saines telles que l'huile d'olive ; et enfin, un régime malsain défini comme un régime qui inclut des graisses malsaines, plus de protéines animales et de céréales raffinées.

"À ma connaissance, l'examen des effets sur la perte de poids durable de différentes variantes à faible teneur en glucides est une nouveauté", a déclaré le Dr David Katz, spécialiste de la médecine préventive et du mode de vie, qui a fondé l'organisation à but non lucratif True Health Initiative, une coalition mondiale d'experts qui se consacrent à la médecine du mode de vie fondée sur des données probantes. Il n'a pas participé à la recherche.

Tous les régimes ont réduit les glucides à environ 38 % à 40 % de l'apport calorique quotidien. Toutefois, les personnes qui suivaient un régime pauvre en glucides, riche en protéines animales et en graisses, ont pris du poids à long terme par rapport à celles qui privilégiaient une consommation plus importante de fruits, de céréales complètes et de légumes non féculents et une consommation moindre de produits laitiers, de viande rouge et de viande transformée, de boissons sucrées, de sucreries et de desserts.

Les personnes qui ont adopté un régime pauvre en glucides comme stratégie principale ont pris en moyenne environ 2,3 kg en quatre ans", a déclaré le premier auteur, Binkai Liu, assistant de recherche au département de nutrition de l'école de santé publique T.H. Chan de Harvard.

"Ceux qui ont adopté un régime sain à faible teneur en glucides comme stratégie principale ont perdu, en moyenne, environ 2,2 kg ou 4,9 livres, soit une différence nette moyenne entre les deux de 10 livres", a-t-elle déclaré par courrier électronique.

Des études de grande envergure et de grande qualité

L'étude, publiée mercredi dans la revue JAMA Network Open, a examiné les données de plus de 67 000 personnes ayant participé à trois études longitudinales bien établies : la Nurses' Health Study, menée entre 1986 et 2010, la Nurses' Health Study II, menée entre 1991 et 2015, et la Health Professionals Follow-up Study, menée entre 1986 et 2018.

"Il s'agit bien sûr d'études d'observation, qui ne sont pas conçues pour établir un lien de cause à effet, mais qui révèlent plutôt des associations", a déclaré M. Katz. "Cependant, lorsque les associations observées sont puissantes, sensibles à la dose, difficiles à expliquer et liées à des mécanismes plausibles, on peut parfois en déduire un lien de cause à effet."

Tous les participants aux trois études étaient en bonne santé, âgés de moins de 65 ans et ne souffraient d'aucune maladie chronique préexistante. La perte ou la prise de poids a été déclarée par les participants à quatre ans d'intervalle.

Les régimes pauvres en glucides qui mettent l'accent sur les "macronutriments de haute qualité provenant d'aliments sains d'origine végétale" sont associés à une moindre prise de poids, note l'étude, tandis que les régimes pauvres en glucides qui "mettent l'accent sur les protéines et les graisses d'origine animale ou sur les glucides raffinés sont associés à une plus grande prise de poids". Les associations étaient plus évidentes chez les personnes plus jeunes, plus lourdes et moins actives, selon l'étude.

"En définitive, sur une période de quatre ans, l'adoption d'un régime pauvre en glucides en général n'était PAS associée à une perte de poids durable chez les personnes souhaitant perdre du poids, alors que l'adoption d'un régime pauvre en glucides à base de plantes et/ou de haute qualité était associée à une perte de poids durable", a déclaré Mme Katz dans un courrier électronique.

Bien que l'étude se soit concentrée sur l'alimentation pauvre en glucides, l'importance de la qualité des aliments est essentielle dans tout régime, a déclaré Sun, qui est également directeur du laboratoire des biomarqueurs nutritionnels à la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

"Il est toujours judicieux de choisir un régime qui met l'accent sur les fruits frais et les légumes non féculents, les céréales complètes, les noix, les légumineuses, l'huile d'olive et d'autres huiles végétales, le café, le thé ou simplement l'eau, un vin rouge modeste si l'on boit, une faible teneur en sodium et d'autres ingrédients sains", a déclaré M. Sun.

Source: edition.cnn.com