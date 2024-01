Vous prévoyez un voyage à Disney World ? Comment se rendre à Orlando cet été

En revanche, le plan de réouverture du parc ne contient pas d'informations sur les meilleurs moyens de s'y rendre.

Mais si la réouverture du parc floridien se déroule comme prévu - Disneyland, en Californie, avait fixé une date de réouverture, mais l'a reportée après avoir constaté une augmentation du nombre de cas, ce qui laisse penser qu'un report de Disney World n'est pas exclu - nous avons rassemblé quelques informations de base sur la manière de s'y rendre.

Il n'y a pas de solution unique lorsqu'il s'agit de se rendre à Orlando, ce qui est aussi simple que quelques heures de voiture pour certaines familles et aussi compliqué qu'un vol en plusieurs étapes ou un voyage en bus pour d'autres.

Bien que l'aéroport international d'Orlando (MCO) dispose de quatre terminaux et de 129 portes d'embarquement, la ville du centre de la Floride accueille davantage de visiteurs en voiture qu'en avion. C'était déjà le cas avant Covid-19.

George Aguel, président-directeur général de Visit Orlando, explique que "plus de 91 % de nos visiteurs viennent des États-Unis, et parmi eux, plus de 70 % viennent en voiture plutôt qu'en avion. Nous savons qu'avec la reprise des voyages, les gens se sentiront plus à l'aise en se rapprochant de chez eux, et nous sommes bien placés pour répondre à cette tendance".

Bien que M. Aguel affirme que la plupart des visiteurs d'Orlando viennent de l'intérieur de l'État, il note qu'"en plus du Sud-Est, vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains de nos principaux marchés en voiture comprennent le Nord-Est et le centre du littoral atlantique".

Si le PDG de Visit Orlando ne peut pas fournir de chiffres sur la fréquentation des parcs ni préciser le pourcentage de personnes qui visitent Orlando uniquement pour se rendre dans les parcs Disney, il précise que "l'expérience de nos parcs mondialement connus est une priorité absolue pour de nombreux visiteurs".

Après tout, Orlando est la capitale mondiale des parcs à thème.

Trains, bus et avions

Selon M. Aguel, la conduite autonome est le choix le plus populaire, mais tout n'est pas perdu si vous n'avez pas de voiture et n'êtes pas intéressé par la location d'une voiture.

Sanford, à environ 28 miles d'Orlando, dispose d'une gare Amtrak.

Le site web d'Amtrak fait actuellement la promotion de l'Auto Train: Ce trajet de 17 heures et 29 minutes part de Lorton, en Virginie, près de Washington, et va jusqu'à Sanford, près d'Orlando. Mais il ne s'agit pas d'un train de passagers ordinaire, comme l'indique son nom.

L'Auto Train transporte les passagers et leur véhicule (qu'il s'agisse d'une voiture, d'une camionnette, d'une moto, d'un SUV, d'un petit bateau ou d'un jet ski) sans escale de la Virginie à la Floride. Il est présenté comme "la meilleure façon de parcourir l'I-95 sans même conduire".

L'Auto Train est proposé à partir de 89 dollars par personne, les tarifs pour les véhicules étant disponibles sur demande (c'est-à-dire si vous parvenez à vous y retrouver dans l'assistant de voyage virtuel d'Amtrak).

D'autres options Amtrak sont disponibles en fonction de la localisation aux États-Unis (il y a des gares à Orlando et à Kissimmee), mais vérifiez sur le site web les dernières informations sur les itinéraires, car le Covid-19 a eu un impact sur le service.

Plusieurs lignes de bus desservent Orlando. Depuis Atlanta, il faut compter neuf heures de trajet avec Megabus, qui peut être acheté pour seulement 49,99 dollars l'aller simple - si vous n'avez pas peur de passer la nuit sur place.

De Chicago à la Floride ensoleillée, le trajet en bus est plus long, mais Greyhound vous y conduira pour 125 dollars l'aller simple. Le voyage comprend deux transferts et dure plus d'une journée.

Selon M. Aguel, seule une petite partie des visiteurs d'Orlando - environ 3 % - arrive en train ou en bus.

Si l'avertissement Covid de MCO mentionne que les vols internationaux sont concernés par les restrictions de voyage, les voyageurs des compagnies aériennes nationales auront sans doute plus de facilité à arriver à Orlando par voie aérienne.

Au départ de New York, par exemple, Delta propose plusieurs vols quotidiens sans escale et d'autres avec des correspondances. American Airlines propose également des vols sans escale et avec correspondance au départ de la région de New York.

United Airlines propose des vols sans escale au départ de Denver ; Spirit et Southwest sont deux autres compagnies aériennes qui desservent la région d'Orlando.

Bien entendu, voyager par d'autres moyens que son propre véhicule comporte son propre lot de risques liés au Covid-19.

Si vous conduisez, vous serez dans un environnement autonome que vous contrôlez, sauf si vous tenez compte des arrêts pour faire le plein d'essence, manger et aller aux toilettes.

Cependant, même si vous vous arrêtez pour aller aux toilettes et au fast-food, "vous pouvez contrôler votre environnement en ce qui concerne l'interaction avec d'autres personnes dans une bien plus large mesure que lorsque vous voyagez à bord d'un avion de ligne". Et bien sûr, quel que soit le temps passé dans l'avion, vous êtes dans un environnement très fermé avec d'autres personnes, qui ne portent pas forcément de masque", explique le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses au Vanderbilt Medical Center de Nashville, dans le Tennessee.

Prendre l'avion, en revanche, c'est s'exposer à d'autres personnes dans un environnement confiné, pendant toute la durée du vol. Il en va de même pour le train ou le bus.

Il est conseillé de porter un masque et de pratiquer la distanciation sociale autant que possible.

Se rendre dans les parcs

Une fois arrivé à Orlando, si vous n'êtes pas dans votre propre véhicule, il y a d'autres considérations logistiques à prendre en compte.

Vous devrez peut-être prendre un Uber ou un taxi depuis l'aéroport, la gare Amtrak ou le dépôt de bus.

C'est à ce moment-là que les voyageurs devront évaluer les risques externes, un élément clé dans le processus de prise de décision d'un voyage à ce moment-là, selon Schaffner, qui déclare : "Le virus aime se transmettre par contact personnel étroit dans des espaces clos."

Conduire son propre véhicule et le garer le plus près possible du ou des parcs que l'on prévoit de visiter est l'environnement le plus contrôlé.

Séjourner dans un centre de villégiature à proximité du parc est une autre option qui permet d'éviter de passer du temps dans les monorails et les navettes bondés où la distanciation sociale est susceptible d'être difficile.

Forrest Brown et Marnie Hunter de CNN ont contribué à cette histoire.CORRECTION : Cette histoire a été mise à jour avec la photo correcte du train qui emmène les passagers de Washington, DC à l'extérieur d'Orlando, en Floride. Il s'agit de l'Amtrak Auto Train, et non de l'Amrak Acela.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com