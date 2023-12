Vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas, et j'ai toujours été, je peux, et je le ferai" : Isha Johansen et son ascension dans les couloirs du pouvoir de la FIFA

"L'histoire de la Sierra Leone, c'est celle des enfants soldats", explique Johansen à Alex Thomas, de CNN Sport. Je me suis dit qu'à travers le langage du football et le pouvoir du football, je pourrais peut-être changer ce récit".

"J'ai pensé qu'à travers le langage et le pouvoir du football, je pourrais peut-être changer ce récit".

En tant qu'officielle du football, Johansen a déjà eu une carrière mouvementée - elle est la présidente de longue date de la Fédération sierra-léonaise de football depuis son élection en 2013.

Pendant cette période, elle a dû faire face à Ebola, à Covid-19, à des crises de panique, à l'emprisonnement - pour des accusations de corruption dont elle a été blanchie par la suite.

Dans un secteur historiquement dominé par les hommes, les choses n'ont pas été faciles.

C'est en 2004 qu'elle a créé F.C. Johansen pour aider les enfants des rues de Freetown.

"Je ne connaissais pas les structures politiques", se souvient-elle. "Je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour bâtir une carrière d'administrateur de football et devenir président d'une fédération ou autre, sans parler de la FIFA.

"Tout ce que je voulais, c'était sortir ces garçons de la rue la nuit, les ramener à la maison où ils devraient être, les sortir de la rue le matin et, pendant la journée, les mettre à l'école où ils devraient être.

"Pour moi, il était évident qu'ils vivaient et rêvaient pour leur football... c'était donc mon objectif, et je ne pensais qu'à ça".

C'est lors de la visite de David Beckham en Sierra Leone en tant qu'ambassadeur itinérant de l'UNICEF en 2008 que Johansen a senti la possibilité de transformer les rêves en réalité.

"David Beckham est venu en Sierra Leone et ces garçons l'ont rencontré en portant le maillot du FC Johansen avec le numéro 7, Beckham, tout cela a été un moment extraordinaire pour nous.

"Les enfants étaient extraordinaires et j'ai alors réalisé que, vous savez quoi ? C'est tellement puissant, nous pourrions vraiment changer notre histoire de manière importante, de manière plus importante".

Entré en deuxième division, le F.C. Johansen a pris de l'importance, voyageant à l'étranger pour participer à des tournois internationaux tels que la Coupe de Suisse des moins de 16 ans, qu'il a remportée en 2011, en battant Liverpool en finale.

De retour au pays, le club s'est hissé en Premier League, et des joueurs ont été invités à participer à des essais dans les meilleurs clubs anglais, Chelsea, Liverpool et Manchester City.

"C'est devenu une grande réalité", explique Johansen. "Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de vraiment important pour mon pays grâce au football.

READ : Seán McCabe : le premier responsable de la justice climatique dans le monde du football

Des plumes qui s'ébouriffent

En 2013, Johansen s'est présentée à l'élection présidentielle de la Fédération sierra-léonaise de football. Elle admet volontiers aujourd'hui qu'il s'agissait d'un stratagème destiné à froisser les hommes du football, mais après qu'un comité soutenu par la FIFA a disqualifié tous ses adversaires - deux pour des liens avec l'industrie du jeu et un autre pour avoir manqué à une condition de résidence - elle a gagné, sans opposition.

Avec le recul, elle reconnaît qu'elle n'avait pas les connaissances suffisantes pour occuper ce poste, car à ses yeux, elle n'avait mené qu'un projet humanitaire. Mais même un administrateur expérimenté aurait pu avoir du mal à relever les défis auxquels elle a été confrontée.

"Mon mandat a été marqué par toutes sortes de situations et de défis", admet Mme Johansen.

"L'épidémie d'Ebola a été un énorme défi, qui nous a vraiment retardés pendant plus de deux ans.

Entre-temps, elle s'est heurtée à l'opposition de la hiérarchie du football sierra-léonais, peu à l'aise avec l'idée qu'une femme soit à la tête de l'équipe.

Défenseur de la bonne gouvernance dans le sport, Johansen explique que les membres de la "famille du football" se sont opposés à elle, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas que le football soit gouvernable.

"Mon idée d'introduire l'intégrité dans le football", dit-elle. "Mon idée de croissance et de développement ne correspond pas à leur idée. C'est triste parce que nous ne sommes pas différents des autres pays qui ont le même genre de problèmes.

"Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir faire la part des choses et faire passer le pays en premier. On peut ne pas aimer Isha. Isha peut ne pas aimer l'autre partie. Mais s'il existe une formule qui fonctionne pour le développement d'un pays, adoptons-la.

"Dans mon pays, nous avons connu 30 ou 40 ans de déclin en matière de gouvernance du football et de croissance. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Oublions toutes les autres complexités comme Ebola, les inondations ou autres. En tant que famille du football, nous n'avons pas été en mesure de grandir et d'atteindre ce que nous aurions dû, simplement à cause des querelles intestines.

Les divisions sont apparues au grand jour en 2016 lorsque Johansen a été arrêtée pour corruption, de même que son vice-président et son secrétaire général.

Au cours d'une longue saga juridique et politique, l'instance dirigeante du sport, la FIFA, a refusé d'accepter la révocation qui accompagnerait son inculpation et a suspendu la Sierra Leone du football mondial, en invoquant l'ingérence du gouvernement.

La suspension n'a été levée qu'après l'acquittement de Johansen et sa réintégration en tant que présidente de la SLFA.

"C'était une période très solitaire et effrayante", se souvient Johansen, en rappelant qu'elle a été arrêtée et détenue alors qu'elle était en mauvaise santé et que son mari et son fils étaient à l'étranger.

"Il y a eu d'autres moments très effrayants, vous savez, avec les crises de panique et les hospitalisations d'urgence, où j'ai cru que j'allais mourir.

"Mais vous voyez, ce sont des moments et des choses qui me servent de leçon, une leçon pour être plus forte.

READ : Manifestation, prison, grève de la faim : l'héroïne oubliée de l'activisme sportif américain

J'ai pris des risques

Avec son mari diplomate d'origine britannique - Arne Birger Johansen, le consul de Norvège - Isha Johansen a parfois été montrée du doigt par certains médias en Sierra Leone, comme si elle n'était pas représentative de son pays et de son peuple.

"C'est un pays pauvre, le niveau d'éducation n'est pas très élevé et les médias sont très puissants", explique-t-elle. "On m'a dépeinte comme une élitiste. On m'a dépeinte comme trop européenne ou autre.

"Mais le fait est que je suis une femme africaine. Je suis sierra-léonaise. Je suis née en Sierra Leone et je vis en Sierra Leone. Et malgré tous les problèmes, Ebola, tout, je suis restée en Sierra Leone.

"J'ai pris des risques au nom de mon peuple, avec mon peuple, avec mes joueurs, avec les jeunes, et il ne m'est jamais venu à l'esprit d'être ailleurs que dans mon pays.

Elle soutient que sa résilience est due au fait qu'elle a grandi avec des frères dans un monde où une femme doit se battre pour se faire une place.

"Vous savez que si vous êtes une fille, vous ne jouerez pas au football avec les garçons", dit-elle.

"Tu ne seras pas là où nous sommes. Vous n'allez pas sortir en boîte de nuit avec nous. Tu n'es pas, tu n'es pas, tu ne peux pas, et j'ai toujours dit que je pouvais, que je pouvais et que je le ferais".

Cette persévérance a permis à Johansen d'accéder à la plus haute marche du football mondial, puisqu'elle a été élue au Conseil de la FIFA.

"Notre histoire est différente, notre temps est venu", déclare-t-elle. "Si vous en rêvez, vous pouvez le devenir, et malgré les défis et les cadres culturels qui ne permettent pas aux femmes d'atteindre le niveau qu'elles souhaitent, elles peuvent le faire.

"On m'a dit que j'étais une source d'inspiration et je crois que je le suis parce que je suis la preuve vivante que si l'on y croit fermement, on peut y arriver.

VISITEZ : CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos

La controverse

Même si Johansen a le soutien de la FIFA, elle reste un paratonnerre pour les critiques en Sierra Leone.

Mohamed Kallon, capitaine de longue date de l'équipe nationale de Sierra Leone, s'est également porté candidat à la présidence en 2013 et s'est depuis disputé publiquement avec Johansen.

Le football national en Sierra Leone a été une rareté au cours de la dernière décennie.

"Je ne pense pas qu'au cours des huit dernières années, nous ayons joué un championnat complet", déclare l'ancien attaquant de l'Inter Milan et de Monaco, qui, comme Johansen, est propriétaire d'un club de football sierra-léonais au nom éponyme.

Selon Kallon, d'autres critiques peuvent être adressées à tous les niveaux du sport, dans des domaines dont la fédération de football du pays serait normalement responsable.

"Le développement du football en Sierra Leone n'a rien de réjouissant. Le football féminin n'est pas pratiqué dans tout le pays ; le football des jeunes n'est pas pratiqué dans tout le pays.

"Je pense que nous n'en sommes nulle part. Nous devons repartir de zéro, bâtir de meilleures fondations, construire des infrastructures dans le pays, puis nous pourrons développer des footballeurs.

Johansen répond à ces critiques en rappelant que la Sierra Leone est devenue le premier pays africain à instaurer l'égalité salariale entre les équipes masculines et féminines.

Tout en condamnant clairement la façon dont le football est géré en Sierra Leone, Kallon est positif quant à l'élection de Johansen au Conseil de la FIFA, admettant qu'elle a dû faire face à des difficultés sans précédent au cours de son mandat.

"Personnellement, je suis heureux qu'elle occupe l'une des plus hautes fonctions de la FIFA", a-t-il déclaré. "Je pense que c'est une bonne chose pour la Sierra Leone. C'est une bonne chose pour l'Afrique que des femmes puissent accéder à ces postes et défendre leur pays.

"J'ai joué pour l'équipe nationale de Sierra Leone pendant 18 ans ? Je sais que lorsqu'il s'agit de se faire entendre à la FIFA ou à la CAF, nous n'avons pas de voix, nous ne sommes pas représentés. C'est pourquoi je pense que c'est fantastique que quelqu'un de la Sierra Leone puisse faire partie du Conseil de la FIFA".

READ : Comment Maya Gaberia a surmonté un accident qui mettait sa vie en danger pour surfer deux vagues record

Changer le discours

Depuis huit ans que Johansen est présidente de la fédération sierra-léonaise, aucune élection n'a eu lieu, et elle admet qu'il s'agit d'une période exceptionnellement longue.

Cependant, selon Johansen, des élections fédérales devraient bientôt avoir lieu, leur absence étant due au "comportement dysfonctionnel de notre fédération et à toutes les interférences avec le mandat", ainsi qu'à des risques sanitaires importants tels qu'Ebola et la pandémie.

À la FIFA, Mme Johansen se réjouit de travailler en étroite collaboration avec le président Gianni Infantino, dont elle partage la passion pour l'Afrique et la vision du sport à l'échelle mondiale.

Infantino a lui aussi été critiqué pour avoir récemment aidé un allié, Patrice Motsepe, à obtenir le poste le plus élevé du football africain, celui de président de la CAF.

"C'est un fait que la FIFA m'a soutenue tout au long de cette épreuve", reconnaît Johansen. Ce n'est pas parce que je suis le beau sexe ou un être plus faible ou quoi que ce soit d'autre que le fait que je suis arrivé avec un programme (...) en 2013".

"Il s'agissait de lutter contre la corruption, de changer le discours, d'instiller de la discipline, cette loyauté bien ancrée. J'avais pour objectif de lutter contre la corruption et d'apporter un football plus propre, meilleur et plus sain. C'est ce que je constate avec Gianni Infantino.

"Il est arrivé avec un programme de changement et de nombreux défis à relever. Nous avons donc des visions communes. C'est pourquoi je pense qu'il a soutenu mon combat. Il y croyait, et je crois certainement en son combat, ainsi que l'équipe de la FIFA, j'y crois fermement, et nous nous battrons tous ensemble pour changer ce récit et faire du football une voix plus forte pour le bien."

A propos de l'avenir du football africain au moment de l'élection de Motsepe, le Président de la FIFA a déclaré : "Je l'ai déjà dit et je le répète. Il faut arrêter de dire qu'il faut développer le football africain. Il s'agit de le projeter au sommet du football mondial".

Infantino et Motsepe doivent se rendre en Sierra Leone le 5 mai. Ce sera la première fois que les présidents en exercice de la FIFA et de la CAF se rendent en même temps dans un pays africain.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com