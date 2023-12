Faits marquants de l'histoire

Vous n'avez rien d'autre à faire un dimanche soir ? Nick Kyrgios se moque d'un fan après avoir été chahuté

Kyrgios échange des plaisanteries avec un fan à Miami

Le fan est ensuite expulsé lors de la victoire de Kyrgios sur Lajovic.

Kyrgios, 23 ans, a réagi après avoir été raillé par un spectateur assis derrière lui dans le premier set de sa victoire 6-3 6-1 contre Dusan Lajovic.

"Vous avez eu un billet gratuit ? Pourquoi me regardez-vous un dimanche soir ?" Kyrgios a crié vers les tribunes. "Vous n'avez rien d'autre à faire un dimanche soir ?

En retour, l'homme a fait un geste vers Kyrgios, qui, trois points plus tard, a répliqué en disant : "Mon frère, où est ton père ?".

Alors que sa compagne est restée assise, le spectateur a finalement été escorté par des stewards et Kyrgios l'a salué depuis le court.

Après le match, le joueur de 23 ans a déclaré qu'il s'était "un peu amusé avec ça".

"Je savais que j'allais le faire expulser", a-t-il ajouté. "J'ai adoré ça, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Je pense que le public a adoré.

Kyrgios a expliqué que l'incident avait commencé par une plaisanterie sur sa coupe de cheveux.

Lors d'un changement de côté, il m'a littéralement dit : "Tu es un d*** ....". Il a dit que j'avais une coupe de cheveux s***. Il a dit que j'avais une coupe de cheveux minable. Et vous savez quoi ? Je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis quelques jours, alors il avait raison", a déclaré le 33e mondial.

Sur le court, Kyrgios a fait preuve d'une grande habileté pour venir à bout de Lajovic.

Au cours du premier set, il s'est essayé à deux reprises au service sous le bras - dont l'un a abouti à un ace - et a remporté un rallye comprenant un tweener (coup à travers les jambes).

Demi-finaliste à Miami en 2016 et 2017, l'Australien affrontera le Croate Borna Coric en 16e de finale.

Kyrgios a fait la une des journaux à plusieurs reprises au cours de ce tournoi. Lors d'un match de double, il a qualifié l'arbitre de "f***ing disgrace" (honte) et a écrasé sa raquette sur le sol en signe de frustration.

Il a également critiqué Angelique Kerber après que l'ancienne numéro un mondiale a déclaré à son adversaire du troisième tour Bianca Andreescu qu'elle était "la plus grande reine du drame" alors qu'elles se serraient la main à la fin du match.

"Bruh, tu as dit qu'elle était une reine du drame et tu as posté ça", a écrit Kyrgios sur Twitter, en réponse au message de Kerber qui félicitait Andreescu pour sa victoire.

Le mois dernier, l'Australien a été critiqué par Rafa Nadal après sa défaite contre l'Espagnol à l'Open du Mexique, tournoi que Kyrgios a ensuite remporté.

"Il manque de respect pour le public, le rival et lui-même", a déclaré Nadal à l'issue d'un match où Kyrgios a de nouveau utilisé un service sous l'aisselle.

"C'est un joueur qui a le talent pour gagner des tournois du Grand Chelem, un joueur qui peut se battre pour le haut du classement, mais il y a une raison pour laquelle il est là où il est.

Novak Djokovic, numéro un mondial, a eu besoin de trois sets pour vaincre l'Argentin Federico Delbonis 7-5 4-6 6-1 à Miami et se préparer à affronter Roberto Bautista Agut en huitièmes de finale.

Roger Federer tentera de le rejoindre lundi face au Serbe Filip Krajinovic.

