Vous jouez sur des intérêts garantis sur vos gains quotidiens?

Celles et ceux qui surveillent les fluctuations récentes des taux d'intérêt pourraient croire que la baisse de taux attendue de la Banque centrale européenne (BCE) s'est déjà produite.

Au cours des onze derniers jours, dix-huit banques ont ajusté leurs taux d'intérêt quotidiens. De nombreuses institutions financières prévoient maintenant une baisse de 0,25 point de pourcentage du taux d'intérêt principal de la BCE, le faisant passer d'une moyenne de 4,25 à 4 %, ou de 3,75 à 3,5 % dans le secteur des dépôts.

Notamment, les offres de taux d'intérêt quotidiens de N26 ont diminué de jusqu'à 1,26 et 0,25 point de pourcentage, allant maintenant de 3 à 1 %.

En résumé, la plupart des banques proposent actuellement des taux d'intérêt inférieurs à 3,5 %. La raison en est que les banques peuvent déposer les fonds des comptes courants et d'épargne de leurs clients auprès de la BCE chaque jour et gagner 3,75 % d'intérêts, conformément au taux actuel. Si la BCE réduisait effettivement le taux de dépôt à 3,5 %, même une banque offrant un taux d'intérêt de 3 % pourrait encore réaliser un bénéfice de 0,5 point de pourcentage.

Informations pertinentes pour les épargnants qui envisagent de changer pour des prestataires de premier plan : Au moins 26 des 55 banques ont divulgué leurs taux d'intérêt actuels avec une garantie. Selon que l'offre de la banque est actuellement exceptionnelle ou simplement correcte, les clients pourraient devoir supporter des périodes de garantie plus courtes ou plus longues : Les taux d'intérêt exceptionnels sont garantis pour seulement trois à quatre mois, tandis que les offres correctes assurent aux investisseurs une sécurité de planification d'au moins six mois. Dans ce dernier cas, les banques ont déjà tenu compte des éventuelles (supplémentaires) baisses de taux d'intérêt de la BCE pour s'assurer de continuer à gagner de l'argent grâce aux dépôts quotidiens.

Les épargnants peuvent être plus préoccupés par leur propre réussite en matière d'investissement que par les rendements de leur banque. Ils doivent donc maintenant se demander : Est-il judicieux d'accepter un taux d'intérêt journalier plus faible pour obtenir une garantie de taux d'intérêt plus longue ? Ou les taux d'intérêt les plus élevés avec des maturités courtes sont-ils plus rentables ?

La réponse la plus simple vient d'un calcul concret. Prenons l'offre d'XTB, qui rapporte 4,2 % sur trois mois, et évaluons-la par rapport à l'offre également attrayante de BBBank de 3 % sur six mois.

Pour que les deux investissements produisent des résultats égaux, le taux d'intérêt de XTB après la période de garantie pour le premier trimestre devrait être d'environ 1,79 %. Cela est highly probable. Dans ce scénario, l'offre à plus longue durée mais moins bien rémunérée serait le choix le moins rentable.

Si vous êtes incertain sur la période de temps avec les taux d'intérêt les plus avantageux pour votre situation spécifique, vous pouvez le découvrir rapidement en utilisant le calculateur d'investissement gratuit.

