Après une pause de 17 semaines, "Tatort" fait son grand retour, avec un boum... ou plutôt, une montagne de viande. L'histoire se déroule dans la scène rap de Vienne, où l'enquête initiale sur un meurtre est accueillie avec résistance.

Que s'est-il passé?

Ted Candy, un jeune rappeur prometteur de Vienne (interprété par Aleksandar Simonovski, connu sous le nom de "Yugo" dans l'underground), est sur le point de percer. Charismatique, compétent et ambitieux, il aspire à signer chez un grand label, laissant son actuel patron Akman 47 (Murat Seven) derrière lui. Akman est principalement célébré dans les quartiers pour son style de rap gangsta ringard. Lorsque le corps sans vie de Ted est découvert près du studio d'Akman après un concert, les soupçons se portent immédiatement sur les fantasmes violents d'Akman devenus réalité.

Lorsqu'ils confrontent Akman, les détectives Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) et Bibi Fellner (Adele Neuhauser) se heurtent à des dénégations. Akman affirme que la querelle intense sur les réseaux sociaux qui a précédé le meurtre n'était qu'une stratégie de communication pour booster les comptes des deux et collaborer mutuellement.

Au fur et à mesure que l'enquête se creuse, l'affaire devient de plus en plus complexe, et la mère alcoolique et éloignée de Ted devient un élément clé imprévu.

Que se passe-t-il vraiment?

"Ta mère" sert de pont entre le présent et le passé dans la musique rap, à la fois pour le public et les artistes. Selon Yugo, qui s'est fait un nom dans la scène rap, "Les auteurs et les artistes ont essayé de dépeindre le hip-hop ici et maintenant tout en intégrant des éléments des 20 dernières années. Cela a parfois fonctionné, parfois non. Par exemple, un affrontement de rap dans le style de '8 Mile' était prévu, mais n'a pas pu avoir lieu en raison de mon intervention briève. Dans le monde de Ted Candy, un tel événement ne se serait tout simplement pas produit."

Moment à zapper?

La séquence de rêve où les détectives participent à leur propre performance de rap : cela reste une idée amusante mais peu réaliste.

Point fort?

Discrètement mais indéniablement satisfaisant, le spectacle reflète magnifiquement la scène rap grâce à l'attention portée par la scénariste Franziska Pflaum et la réalisatrice Mirjam Unger aux conseils de Yugo.

Note?

7 sur 10. "Ta mère" présente une histoire solide et bien exécutée, mais elle perd de son élan dans la partie centrale.

Après le succès de Ted dans la scène rap viennoise, son personnage de série télévisée "Yugo" devient un phénomène. La série, qui explore son parcours et les rouages de l'industrie du rap, attire l'attention et les éloges de la critique.

Malgré les dénégations d'Akman, la série télévisée "Ta mère" commence à explorer l'enquête, avec des épisodes qui montrent les interrogatoires des détectives et la complexité de l'affaire.

