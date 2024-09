- Vous envisagez de vendre votre maison, mais de rester dans cette maison.

Le fait de déménager à un âge avancé et de s'adapter à un nouvel environnement est difficile pour de nombreux seniors. Les souvenirs d'avoir élevé leurs enfants dans la même maison et d'avoir vu leurs petits-enfants jouer dans le salon expliquent pourquoi de nombreux aînés ont des attaches émotionnelles fortes à leur espace de vie. Cependant, l'entretien d'une maison peut être coûteux, même si elle a été intégralement payée.

Même s'ils vivent gratuitement, les contraintes financières peuvent encore surgir, surtout lorsqu'il y a besoin de réparations importantes, que les frais de copropriété grignotent la pension ou que les revenus des services de soins à domicile ne sont pas suffisants. L'affection pour sa maison à un âge avancé peutUnexpectedly se transformer en un dilemme financier.

Revenu à vie de la vente de propriété

À première vue, un revenu à vie pourrait sembler être une solution. Les propriétaires seniors vendent leur propriété et reçoivent un revenu continu plutôt qu'un paiement unique. Ce revenu continue jusqu'à la fin de leur vie, connu sous le nom de revenu à vie. Ils peuvent également convenir avec la société fournissant le revenu à vie d'un privilège appelé usufruit, qui est enregistré au registre de la propriété. Cela garantit que le senior peut vivre gratuitement dans la maison pour le reste de sa vie ou la louer sans frais. Autre avantage : l'entretien de la propriété est maintenant la responsabilité de l'acheteur. "L'acheteur s'occupe également de l'impôt foncier", déclare Markus Budde, expert en financement hypothécaire chez Dr. Klein.

Pour de nombreux retraités, l'achat d'une propriété est l'une des principales motivations pour les économies de retraite. Cependant, la source supposée de sécurité pourrait devenir un fardeau financier pendant la retraite.

Garder sa propre maison, compléter sa pension et ne pas s'inquiéter de l'entretien de la propriété semble attrayant au début, mais les centres de consommation avertissent que les plans de revenu à vie sont plutôt des produits coûteux et que le montant réel reçu est faible. Les experts conseillent donc de vendre la propriété en cas de doute, car cela donne généralement un paiement unique plus élevé que les paiements de revenu à vie.

Sécuriser les proches avec une durée minimale

Celles et ceux qui optent pour un revenu à vie le reçoivent mensuellement, trimestriellement ou annuellement. "Pour une propriété valorisée autour de 350 000 euros, on peut s'attendre à environ 800 euros par mois", déclare Budde. Le montant exact dépend du prix d'achat de la propriété et de l'âge du vendeur. Plus le vendeur est âgé, plus les paiements sont élevés.

Depuis que les seniors renoncent à la propriété avec un plan de revenu à vie, ils ne peuvent plus la léguer à leurs héritiers. Cependant, pour sécuriser financièrement leurs proches, un retraité peut négocier une durée minimale avec le fournisseur de revenu à vie. Si le retraité décède avant la durée convenue, les proches recevront maintenant les paiements de revenu à vie jusqu'à la date convenue. Les couples peuvent également se sécuriser mutuellement de cette manière.

Pour ceux qui préfèrent ne pas prendre leur retraite, le travail continu est une option. Des informations sur les modèles disponibles, les bonus de l'assurance pension, les obligations fiscales et les plans de prime de report de retraite du gouvernement.

Pour recevoir un revenu à vie, les retraités peuvent chercher des particuliers privés, des fournisseurs commerciaux comme Deutsche Leibrenten AG et Deutsche Immobilien-Renten AG, ou des fondations. Les exigences varient selon le fournisseur. Par exemple, l'âge minimum chez Stiftung Liebenau est de 65 ans, et la propriété devrait avoir une valeur d'au moins 200 000 euros. Alors que Deutsche Leibrenten AG et Stiftung Liebenau permettent des propriétés avec des hypothèques, la dette restante devrait être comprise entre 20 et 50 pour cent de la valeur marchande de la propriété. Les retraités devraient obtenir plusieurs offres non contraignantes pour maximiser le montant du paiement.

Au début, vendre la maison à un particulier peut sembler plus simple. Cependant, cela comporte des risques. Ceux qui souhaitent vendre doivent absolument inclure le droit d'usufruit ou le droit de résidence dans le contrat de vente notarié et l'enregistrer comme une charge sur la propriété - même lorsqu'ils traitent avec des membres de la famille. Les enfants qui prévoient d'hériter de la maison parentale pendant la vie de leurs parents peuvent économiser sur les droits de succession ou de donation grâce au modèle de rente et fournir un soutien financier à leurs parents.

Les retraités ne doivent pas conclure un contrat de revenu à vie avec des inconnus. Ils ont peu de moyens d'évaluer la stabilité financière de l'autre partie. Les banques et les autres institutions financières évaluent la solvabilité d'une partie contractante avant chaque contrat. Le risque est élevé que les particuliers privés ne puissent pas effectuer des paiements à temps ou, dans le pire des cas, ne puissent pas effectuer de paiements du tout.

Bien que rare, les fournisseurs commerciaux peuvent faire défaut sur les paiements, par exemple s'ils déposent leur bilan. Bien que les seniors puissent toujours vivre dans la propriété, grâce au droit de résidence sécurisé dans le registre de la propriété, les paiements de revenu à vie peuvent cesser. Dans ce cas, le senior aurait vendu sa propriété à un rabais, mais l'avantage financier promis ne se matérialiserait peut-être pas. Il est donc également judicieux de choisir soigneusement le fournisseur. Ou peut-être est-il préférable de vendre simplement la maison après tout.

