Vous devez vous concentrer sur la santé de votre bassin.

Ce héros méconnu — ou héroïne — est essentiel à tant de fonctions du corps. Les muscles et les organes situés dans le pelvis sont vitaux pour la fertilité, le contrôle urinaire et intestinal, la fonction sexuelle et même ce mouvement de danse provocateur, le "twerk". Certains études suggèrent même que des mouvements comme le twerk ou la danse du ventre peuvent être un traitement non chirurgical pour les problèmes du plancher pelvien.

Nous ne réalisons souvent pas l'importance de la santé pelvienne tant que quelque chose ne va pas — comme la douleur au lieu du plaisir lors de rapports sexuels ou la première fuite inattendue lors de la toux (chez les femmes et les hommes) et l'incapacité à obtenir ou maintenir une érection (chez les hommes). Comprendre comment fonctionne le plancher pelvien et reconnaître les signes de dysfonctionnement est crucial pour maintenir la santé et le bien-être globaux.

Le plancher pelvien

While both men and women have a pelvic floor, the anatomy and functions differ significantly. Think of the pelvic floor as a supportive hammock. For women, the pelvic floor supports the bladder, l'utérus et le rectum, et joue également un rôle vital dans l'accouchement. For men, the pelvic floor supports the bladder and rectum and aids in erectile function and urinary and bladder control.

Les problèmes du plancher pelvien sont courants

Overall, nearly a quarter of women in the United States develop pelvic floor issues, according to the National Institutes of Health. Women ages 20 to 39 are less likely to experience symptoms. About a quarter of women in their 40s and 50s have pelvic floor issues. The percentage increases with age, with over half of all 80-year-old women having pelvic floor problems.

What about men? Even though most of the attention is on women, 16% of men have also been identified with pelvic floor issues. This problem is genderless, anyone can be affected.

Les causes des troubles du plancher pelvien

Le vieillissement, la chirurgie, l'obésité, la toux chronique, le soulèvement lourd et même les exercices d'impact élevé peuvent affecter le plancher pelvien chez les hommes et les femmes. Les pressions accrues à l'intérieur de l'abdomen au fil du temps peuvent entraîner l'affaiblissement, la tension ou même la déchirure des muscles du plancher pelvien. Les mesures préventives comprennent la pratique des exercices du plancher pelvien (Kegels), le maintien d'un poids santé et l'utilisation de techniques de soulèvement appropriées. Bien que l'accouchement vaginal puisse endommager directement le plancher pelvien, une césarienne ou des activités d'impact élevé excessives comme le saut peuvent également contribuer à des problèmes de plancher pelvien à long terme.

Cependant, ce n'est pas une excuse pour éviter l'exercice dans son ensemble. L'activité physique régulière est essentielle pour la santé globale et peut être maintenue en toute sécurité avec les modifications appropriées et l'attention portée à la santé du plancher pelvien. Ces problèmes peuvent entraîner des symptômes similaires chez les deux sexes, soulignant l'importance de la santé pelvienne pour tout le monde. Cependant, l'accouchement ajoute un ensemble unique de défis pour les femmes, ce qui en fait un point focal critique dans leur parcours de santé pelvienne.

Les défis de l'accouchement

During pregnancy and delivery, the pelvic floor muscles are stretched and strained, some naturally and some forcibly. Some 56% of women experience some form of pelvic floor dysfunction postpartum, according to a 2023 study. This can lead to a host of issues such as urinary incontinence, pelvic organ prolapse and pain during intercourse. Many women feel this is all just natural, but as health care providers, we know it is not if it’s something that remains after you’ve recovered from the childbirth.

Le normal versus l'anormal

L'incontinence urinaire: Imaginez que vous regardez votre émission de télévision préférée. Suddenly, vous riez un peu trop fort, et voilà — la fuite infamous. Oops. Bien sûr, c'est commun après l'accouchement, mais cela ne le rend pas acceptable. L'incontinence urinaire est un signe que vos muscles du plancher pelvien, qui soutiennent la vessie et l'urètre, ont besoin de soins médicaux.

La douleur pendant les rapports sexuels: La douleur pendant les rapports sexuels après l'accouchement est souvent considérée comme normale, mais ce n'est pas le cas. Cette douleur est le moyen qu'a votre corps de vous dire, "Hey, quelque chose ne va pas en bas." De même, la ménopause peut entraîner des changements au niveau du plancher pelvien avec des niveaux d'œstrogène diminués causant la sécheresse vaginale et l'amincissement des parois vaginales. Ces changements anatomiques peuvent contribuer à l'inconfort et à la douleur pendant les rapports sexuels.

La pression pelvienne et le prolapsus des organes: Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait une boule de bowling invisible dans votre pelvis? Cette pression lourde ou cette bosse pourrait être un prolapsus des organes, où des organes comme la vessie ou l'utérus glissent hors de leurs positions normales. Bien que cela soit commun, ce n'est pas normal.

Pourquoi se concentrer sur la santé du plancher pelvien

Given the prevalence and impact of these issues, maintaining pelvic floor health is vital to a good quality of life. Pregnancy, childbirth, surgery or aging can weaken these muscles, leading to the symptoms listed above. But here’s the good news — pelvic floor health can be improved with the right care at the right time — sooner rather than later.

Ce qui peut être fait pour aider le plancher pelvien

There are many treatment options, both surgical and nonsurgical, for pelvic floor disorders. One common treatment is pelvic floor therapy, which isn’t just about doing the well-known Kegel exercises. It involves specialized exercises, physical therapy, biofeedback and learning correct breathing and body mechanics. And Kegels, which strengthen pelvic floor muscles, aren’t the only essential pelvic floor exercises. In fact, many people can have tight pelvic floor muscles that can benefit from stretching and lengthening. Other people should avoid strenuous core exercises. Pelvic floor therapy is not a one-stop shop, it’s a dynamic intervention that is personalized to the patient, their symptoms and future goals.

Tout comme les femmes, les hommes ne sont pas à l'abri des problèmes de plancher pelvien. La chirurgie de la prostate, en particulier pour des conditions comme le cancer de la prostate, peut perturber les muscles du plancher pelvien. Cela peut entraîner une incontinence urinaire et une dysfonction érectile, tout comme l'accouchement affecte les femmes. La thérapie du plancher pelvien peut aider les hommes à reprendre le contrôle et à améliorer leur qualité de vie. Tout comme les femmes, les hommes doivent comprendre que même si ces symptômes sont courants après une chirurgie, ils ne sont pas normaux et peuvent être traités.

Rompre le silence sur la santé pelvienne

La première étape pour résoudre le problème consiste à savoir ce qui n'est pas normal et à en parler à votre médecin. Dans mon cabinet, même si un patient vient me voir pour un autre problème urologique, je pose toujours des questions générales pour dépister les problèmes de plancher pelvien. Je suis souvent surpris d'entendre des patients répondre « oui » à mes questions, puis ajouter : « Eh bien, c'est normal à mon âge. » C'est une situation unique car je suis urologue et nous dépistons activement cela pour aider à le traiter. Cela ne se produit peut-être pas aussi ouvertement lors d'une visite de soins primaires généralistes car la focus est plus large - c'est pourquoi vous devez parler !

L'importance de traiter les problèmes de plancher pelvien est soulignée par les Instituts nationaux de la santé, avec près d'un quart des femmes aux États-Unis touchées, et 16 % des hommes également identifiés comme ayant ces problèmes. L'activité physique régulière peut aider à maintenir une bonne santé générale, mais des modifications appropriées et une attention particulière à la santé du plancher pelvien sont essentielles pour prévenir d'autres problèmes.

Le maintien de la santé du plancher pelvien est crucial pour une bonne qualité de vie, car la grossesse, l'accouchement, la chirurgie ou le vieillissement peuvent affaiblir ces muscles, entraînant des symptômes tels que l'incontinence urinaire, la douleur pendant les rapports sexuels et la pression pelvienne ou le prolapsus d'organes. Les options de traitement pour les troubles du plancher pelvien, notamment la thérapie du plancher pelvien, peuvent aider à améliorer les symptômes et la qualité de vie, quel que soit le sexe.

