Maintenant, c'est au tour de la cour : Presque neuf ans après que le scandale Volkswagen (VW) sur les moteurs diesel a fait la une des journaux, l'ancien PDG Martin Winterkorn doit comparaître devant un tribunal allemand. Le septuagénaire est accusé de fraude, de manipulation du marché et de faux témoignage. La lecture de l'acte d'accusation est prévue à 11h00 au tribunal régional de Brunswick. Avec un procès aussi tardif, que peut-on encore espérer ?

En 2015, le scandale des émissions truquées dans des millions de véhicules VW a été révélé par les autorités environnementales américaines et les scientifiques. Le scandale a plongé VW dans sa pire crise, coûtant des milliards en frais juridiques. Winterkorn a démissionné et a admis que son nom était lié au scandale des moteurs diesel, mais il a maintenu qu'il n'était pas personnellement responsable. Il a droit à la présomption d'innocence.

En début d'année 2024, Winterkorn a témoigné pour la première fois en tant que témoin au tribunal : "Je considère ces accusations sans fondement", a-t-il déclaré lors d'un procès civil d'un milliard de dollars intenté par des investisseurs VW au tribunal régional supérieur de Brunswick. Winterkorn répondait à deux procédures pénales pour fraude et manipulation du marché intentées par le parquet de Brunswick, et des accusations de faux témoignage de la part des procureurs de Berlin.

Le tribunal régional a programmé environ 90 dates de procès de début 2024 à septembre 2025. Des rapports de santé récents sur Winterkorn ont soulevé des doutes sur sa capacité à assister à chaque procès en Basse-Saxe, ce qui nécessite Almost weekly travel from Bavaria.

Ce procès permettra-t-il enfin d'obtenir des éclaircissements détaillés que Winterkorn a promis dans sa vidéo d excuses en 2015 ? "Même moi, je n'ai pas de réponses à toutes les questions maintenant", a-t-il déclaré à l'époque. Il est peu probable que l'ancien PDG ait de nouvelles informations à partager avec la chambre criminelle économique à Brunswick.

Malgré les amendes, verdicts et règlements passés concernant le scandale des moteurs diesel, de nombreux détails sur les opérations de l'entreprise automobile de Wolfsburg restent un mystère. Le premier grand procès pour fraude contre quatre autres anciens responsables et ingénieurs de VW non plus n'a pas apporté de grands éclaircissements après trois ans de procédures. Winterkorn était Originally slated for that trial in 2021, but his case was separated due to health reasons and is now being addressed.

