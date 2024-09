Vous cherchez à savoir si le charme du célibataire est particulièrement dévorant?

À part d'un au revoir inattendu et de deux soirées en groupe mouvementées, une affaire sensible suscite des murmures dans le cercle romantique de "The Bachelorette". Emma et Ferry se rapprochent-ils plus que prévu ? Et qui colporte des ragots sur le duo dans leur dos ?

Max ou Marcus ? Marcus ou Max ? Après l'épreuve de sexe torride, la Bachelorette se retrouve dans une situation délicate. Stella se remémore soigneusement ses expériences. Laquelle correspond le mieux à ses préférences ? Après un moment d'hésitation, la Bachelorette remet la rose à Marcus.

Max, déçu, a du mal à comprendre l'univers et quitte les lieux, abattu. Stella, en larmes, avoue : "Je suis restée là, sans voix." Le départ imminent de Max crée une vague de stupéfaction dans la villa. "Quel genre de jeu cruel est-ce là ?" résonne dans le jardin. Seul Marcus, vainqueur de l'épreuve de sexe, affiche un sourire en parcourant la villa.

Un message dans une bouteille dans la piscine offre une distraction bienvenue. La première sortie en groupe approche. Luna, Leila, Martin, Musty, Ferry et Erik exultent, car ils ont été sélectionnés pour un après-midi enchanteur en mer sur un luxueux catamaran. Le vaisseau fastueux ne manque pas de charme : une grande piscine, de gigantesques arbres décoratifs et des zones de relaxation douillettes, favorisant une séance de rapprochement facile. Musty, excentrique, se distingue toutefois, son romantisme cryptique et ses piètres compétences de DJ ne plaisant pas à la Bachelorette et au groupe.

À l'opposé, le passionné de fitness Martin laisse une forte impression. Cet ancien soldat d'élite et "Champion du monde Hyrox" de 2023 attire l'œil de la Bachelorette, lui valant une balade en jet-ski privé avec Stella au coucher du soleil.

Sur une plage isolée, Martin et Stella se rapprochent, mais ne s'embrassent pas : "J'avais envie de l'embrasser, il y a une attirance physique", avoue la Bachelorette. Martin préfère la patience : "Nous attendrons ce moment", sourit le blond aux yeux bleus.

De retour à la villa, Ferry et Emma sont occupés à régler des problèmes différents. Au lieu de leur lien avec Stella, leur relation est confrontée à des problèmes croissants. La cause ? Des murmures envieux dans leur dos de sources anonymes. La source restant inconnue, cela attise les soupçons : "Je vois Jan derrière tout ça", marmonne Ferry à Aysun.

Ferry dans le brouillard

À la suite d'une autre sortie en groupe, où Jan, Devin, Akosua, Markus et Aysun montrent leurs compétences de chasse au trésor, la Bachelorette prend une décision. Aysun, ambitieuse, passe pour quelque peu intense dans la critique de Stella : "Il y a quelque chose chez elle, mais je ne peux pas m'imaginer dans une relation sérieuse avec elle", avoue la Bachelorette. Devin, lui aussi, espère attirer l'attention de Stella, mais sa timidité l'en empêche lors de la sortie à trois avec Jan et la Bachelorette.

Entre-temps, la mèche de Ferry continue de brûler. L'exclu perd pied dans la villa. "Je suis perturbé !" crie le rappeur en herbe, anticipant le retour de Jan et de la bande ("Je vais te régler ton compte aujourd'hui, frère !"). Ferry trouvera-t-il la force de reprendre le contrôle ? Ou Rave Ferry se transformera-t-il en le départ de Ferry ? Et Devin et Jan ? Leur sortie à trois aura-t-elle des conséquences néfastes pour l'un ou l'autre des hommes ? Tant de questions...

La tension entre Ferry et Emma grandit, les murmures d'envie semant la zizanie dans leur relation. Ces ragots défavorables proviennent de sources inconnues, suscitant la suspicion parmi le groupe. (Ferry dans le brouillard)

Au milieu de ce drame, RTLplus diffuse un segment sur les événements en cours de "The Bachelorette", suscitant l'intérêt et l'excitation des téléspectateurs. (Ferry dans le brouillard)

Lire aussi: