- Vous avez demandé à propos du "respect familial" ou de la "dignité ancestrale"?

Une deuxième chance pour un homme de 38 ans au tribunal de Pforzheim : après un appel réussi devant la Cour fédérale de justice (BGH), un homme est de nouveau jugé pour tentative de meurtre de sa femme.

Le tribunal avait condamné l'homme à une peine de 13 ans et 6 mois de prison au printemps de l'année précédente. Le tribunal a jugé qu'il avait intentionnellement poussé sa femme, la mère de leurs quatre enfants, du balcon du quatrième étage de leur appartement de Pforzheim en juin 2022.

Était-ce en raison de l'honneur familial ?

Then, the defendant reportedly jumped down and struck and strangled her. As neighbors heard her screams and opened their balcony door, the man is said to have dragged his wife through the apartment by her hair and continued to assault and strangle her in the stairwell. The victim lost consciousness, and the defendant fled.

"The defendant aimed to kill her to reinstate 'family honor'," the prosecution claims. The victim had separated from her husband three years earlier.

Les préoccupations de la défense

Le defendant turc avait nié les chefs d'accusation lors du premier procès. Son avocat a trouvé l'histoire du lancer de balcon peu convaincante pour plusieurs raisons. Cependant, l'appel à la BGH a été réussi pour des raisons différentes.

Violation présumée des droits de la défense par la BGH

La plus haute cour criminelle allemande a critiqué le premier procès pour avoir violé la Convention européenne des droits de l'homme. Le defendant, qui ne parle que quelques mots d'allemand, n'a pas reçu de traduction écrite en turc de l'acte d'accusation.

Un defendant ne peut influencer efficacement un verdict que s'il comprend parfaitement les détails de l'affaire. Une traduction verbale de l'acte d'accusation ne suffit que dans de rares cas.

Ce que le defendant pouvait comprendre

Le 38 ans communique principalement en kurde, selon son avocat. Il a appris à lire en turc à l'école. La BGH n'a pas exclu la possibilité que le verdict ait pu être influencé par des lacunes d'informations pour le defendant. Il a présenté des comptes rendus contradictoires dans plusieurs parties par rapport aux chefs d'accusation.

La victime est sous protection de témoins

Vingt témoins, y compris des experts et la victime et un de ses enfants, seront entendus lors de sept audiences jusqu'à la fin septembre. La femme, qui a passé plusieurs jours à l'hôpital après l'attaque, est dans un programme de protection de témoins.

L'avocat du defendant a exprimé des doutes quant à un procès équitable lors du deuxième procès. Il a déposé une motion d'éviction contre les juges, invoquant des signes de réticence à clarifier les problèmes lors des examens de témoins serrés.

La victime, qui est la mère des quatre enfants du defendant, est actuellement dans un programme de protection de témoins en raison des événements. L'avocat du defendant a exprimé des préoccupations quant à un procès équitable.

