Vous arrivez au point de la directive du patient.

Surmonter l'Anxiété de la Page Blanche : Naviguer dans le Processus d'Établir un Mandat de Soins de Santé Préalables - Affronter sa propre Mortalité de Face - Conseils pour Simplifier le Processus.

Si, à l'avenir, je suis dans l'incapacité de superviser mes propres choix de soins médicaux : devrais-je être intubé mécaniquement ? Devrais-je être nourri mécaniquement ? Où préférerais-je passer mes derniers jours : à la maison, à l'hôpital ou dans un hospice ?

Toutes ces questions peuvent être abordées et régulées dans un mandat de soins de santé préalables. C'est crucial pour s'assurer que les médecins sont conscients des traitements souhaités ou non souhaités en cas d'urgence. Cependant, mettre en place un tel mandat peut être décourageant car personne n'aime réfléchir à sa propre fin de vie. Par où commencer ? Où chercher de l'aide ? Quels autres éléments prendre en compte ? Voici quelques suggestions :

Conseil 1 : Utiliser des Modèles et des Sections Précédemment Rédigées

Une façon de surmonter la peur de la page blanche est d'utiliser des modèles ou des sections précédemment rédigées. Vous pouvez personnaliser votre mandat de soins de santé préalables en fonction de vos préférences personnelles à l'aide de ces modèles. Notamment, "Finanztest" (Numéro 9/2024) a noté que ces modèles augmentent la sécurité juridique car le langage peut être ambigu pour les personnes non médicales.

De nombreuses ressources sont disponibles pour créer un mandat de soins de santé préalables, notamment sur [site web]. De nombreux médecins généralistes proposent également des modèles et des sections précédemment rédigées correspondants.

À noter : une date et une signature sont suffisantes pour rendre un mandat de soins de santé préalables juridiquement contraignant, selon "Finanztest". Un notaire n'est pas nécessaire dans ce cas.

Conseil 2 : Consulter Votre Médecin Généraliste

Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de certaines procédures médicales, n'hésitez pas à discuter de votre mandat de soins de santé préalables avec votre médecin généraliste.

Cependant, attention : selon "Finanztest", une telle consultation est considérée comme un service de santé individuel (IGeL), ce qui signifie que les coûts ne sont pas couverts par l'assurance maladie obligatoire. Le coût de la consultation peut varier entre 60 et 325 euros, en fonction de l'ampleur de la conversation.

Conseil 3 : Réviser Régulièrement

Une fois votre mandat de soins de santé préalables établi, que faire ensuite ? Le Centre de Conseils des Consommateurs en Allemagne recommande de porter une note dans votre portefeuille faisant référence à l'emplacement de votre mandat, par exemple à la maison ou chez votre médecin.

Mais ce n'est pas tout. Comme nos opinions et notre état de santé peuvent changer, il est judicieux de réviser régulièrement votre mandat de soins de santé préalables pour vous assurer qu'il reste à jour. Les experts de "Finanztest" suggèrent de le faire tous les trois à cinq ans et d'apporter les ajustements nécessaires. Les mandats de soins de santé préalables juridiquement contraignants qui ont plusieurs décennies restent valides.

Lors de la rédaction de votre mandat de soins de santé préalables, l'utilisation de modèles et de sections précédemment rédigées peut aider à résoudre tout problème juridique lié à l'ambiguïté, comme mentionné dans "Finanztest" (Numéro 9/2024). Il est également important de réviser et de mettre à jour régulièrement votre mandat pour vous assurer qu'il reflète vos préférences et vos besoins de santé actuels, comme le recommandent les experts de "Finanztest".

Lire aussi: