Pas de tension entre Taylor Swift (34) et Charli XCX (32) ? Les fans ont spéculé sur une querelle entre ces deux divas de la pop depuis un certain temps, avec la chanson "Sympathy Is a Knife" de Charli XCX attisant les flammes. Swift semble déterminée à mettre fin à ces rumeurs et, ce faisant, a suscité de nouvelles théories sur un potentiel duo entre les deux artistes.

Dans une interview avec Charli XCX dans "Vulture", la section divertissement de "New York Magazine", Swift a loué la "précision harmonique" de la chanteuse britannique, exprimant son admiration depuis la première fois qu'elle a entendu sa musique en 2011. "Ses paroles sont fantastiques et inventives, constamment. Elle emmène une chanson là où vous n'imagineriez jamais, et elle fait cela depuis plus d'une décennie. J'aime voir le travail acharné payer comme ça." Les fans voient cela comme un signal définitif - ou "indice caché" - d'une collaboration imminente entre Swift et Charli XCX.

La supposée querelle entre Taylor Swift et Charli XCX

Ce ne serait pas leur première collaboration : en 2018, Charli XCX a rejoint Taylor Swift en tant qu'artiste d'ouverture lors de sa tournée "Reputation" dans le monde entier. Cependant, la chanteuse britannique a fâché les fans de Swift en exprimant ses sentiments de se produire devant des "enfants d'école" sur scène.

Les rumeurs d'une tension entre les deux ont été exacerbées en juin 2024 avec la sortie de l'album "Brat" de Charli XCX. Les fans ont immédiatement suspecté que "Sympathy Is a Knife" était dirigée contre sa relation avec Swift. Dans la chanson, elle chante sur l'insécurité qu'elle ressent face à un autre artiste : "Je ne pourrais pas être elle, même si j'essayais."

Les fans suspectent également que Charli XCX pourrait faire référence à la relation de Swift avec le chanteur de The-1975, Matty Healy (35), dans le vers "Je ne veux pas la voir en coulisses lors du spectacle de mon ami. J'espère qu'ils mettront fin à tout ça bientôt." Swift a été liée romantiquement au musicien au printemps 2023, tandis que Charli était en tournée avec son fiancé, le batteur de The-1975, George Daniel (34), et le groupe.

Cependant, avant la sortie de "Brat", Charli XCX a publié une vidéo TikTok affirmant qu'il n'y avait pas de "chansons diss" sur l'album. "C'est si compliqué d'être un artiste. On t'oppose à tes pairs, mais on s'attend aussi à être ami avec tout le monde tout le temps. Si ce n'est pas le cas, on est considéré comme un féministe non éclairé."

Dans son interview avec "Vulture", la chanteuse britannique a admis : "Les gens penseront ce qu'ils veulent. La chanson parle de moi et de mes sentiments et de mes insécurités et de la façon dont mon esprit crée des histoires et des narratives dans ma tête lorsque je me sens incertain, et je ne veux pas être dans ces situations lorsque je me sens incertain."

La supposée rupture a continué dans les classements musicaux. Justement lorsque l'album "Brat" de Charli XCX était sur le point de atteindre la première place des charts au Royaume-Uni, Swift a sortiUnexpectedly une nouvelle version de son album "The Tortured Poets Department" et a remporté la première place. Pour les fans de Charli XCX, c'était une gifle majeure.

De nouveaux commentaires de Taylor Swift et Charli XCX renouvellent les théories des fans**. Swifties et Angels (surnom de Charli XCX pour ses followers) spéculent sur une collaboration remixée de "Sympathy Is a Knife". Charli avait précédemment teasé qu'après la collaboration "Girl, so confusing" avec Lorde (27) et "Guess" avec Billie Eilish (22), il y avait un autre remix en préparation pour l'album.

Dans son interview avec "Vulture", Charli XCX a révélé qu'elle travaillait sur le remix depuis quelques semaines. Le remix parle de "tomber. Si vous voulez rester au sommet, vous devez tomber."

Les fans prennent également la séance photo pour le portrait, prise par le photographe David LaChapelle, comme un signe d'une collaboration upcoming avec Swift. Les photos, montrant Charli XCX, entre autres, sur un toit avec une main surdimensionnée ou transportée par une ambulance, ont vu les "Friendship Bracelets" devenir un symbole du "Eras Tour" de Swift récemment.

Depuis la sortie initiale de "Brat" en juin, Charli XCX a déjà sorti plusieurs remixes des pistes. Sur "Girl, so confusing" avec Lorde, les deux artistes ont également traité une querelle supposée de longue date.

