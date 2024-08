Musicien Rod Stewart et son épouse Penny Lancaster - Votre syndicat est confronté à des défis importants.

Rod Stewart, âgé de 79 ans, pourrait être la raison de sa rupture avec Penny Lancaster, 53 ans, son épouse depuis 2007. Ils ont deux fils, Alastair, 18 ans, et Aiden, 13 ans, qui vivent avec leur mère dans un domaine de luxe dans l'Essex, en Angleterre, tandis que Rod passe souvent du temps dans sa villa de 70 millions de dollars à Beverly Hills, en Californie.

L'an dernier, Rod a exprimé son désir de faire de sa résidence britannique sa résidence principale et de vendre sa demeure américaine. Cependant, il semble que ses pensées aient changé, causant de la déception à Penny.

Impasse dans leur union de 17 ans

Une source britannique du "Daily Mail" a révélé que Rod avait promis à Penny, qui se sent bien en Angleterre et est professionnellement établie là-bas, d'y résider de manière permanente. Cependant, il refuse maintenant de renoncer définitivement à sa maison de LA. Rod chérit sa vie à LA et ne souhaite pas partir - sa villa n'est plus à vendre.

En raison de leurs opinions divergentes sur leur situation de vie, Rod Stewart et Penny Lancaster ont mis leur mariage dans une impasse. "Ils sont dans une impasse, et Penny est furieuse que Rod ait rompu sa promesse. Pour l'instant, il s'agit de sauver leur mariage", a ajouté la source.

Il est temps pour Rod Stewart de partir

En juin 2023, Rod Stewart, l'un des musiciens britanniques les plus réussis avec 250 millions d'albums vendus, a annoncé ses projets de retour en Grande-Bretagne après presque 50 ans aux États-Unis. "J'adore LA et les Américains m'ont bien traité, mais il est temps de partir. Mes deux fils sont scolarisés en Grande-Bretagne", a-t-il déclaré à "Virgin Radio" à l'époque.

Cependant, il a également souligné que quitter sa maison jaune construite en 1975 serait douloureux : "La probabilité que je la vende est très faible, car je l'adore. Si je n'obtiens pas le bon prix, je ne la vendrai pas." Initialement, Stewart avait fixé le prix de sa maison à 70 millions de dollars en décembre, puis l'avait augmenté à 80 millions de dollars, avant de le réduire à nouveau en février de 6 millions de dollars à 74 millions de dollars (environ 67 millions d'euros).

Malgré la déclaration de Rod Stewart de retour en Grande-Bretagne et être avec ses fils, le domaine de luxe dans l'Essex, où ses fils vivent avec Penny Lancaster, semble être un point de contention. La réticence de Rod à quitter sa villa de 74 millions de dollars à Beverly Hills a entraîné une impasse dans leur union de 17 ans, causant de la frustration à Penny Lancaster.

Rod Stewart et Penny Lancaster, malgré les défis auxquels ils sont confrontés en raison de leurs préférences divergentes pour vivre dans des pays différents, continuent d'être mariés, espérant trouver une solution à leur situation actuelle.

