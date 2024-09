Votre smartphone vous avertit-il par le biais de messages téléphoniques?

Marquez vos calendriers pour le 12 septembre, c'est la Journée nationale d'alerte : Une occasion fantastique de tester si votre smartphone reçoit correctement les alertes - et de l'améliorer si ce n'est pas le cas.

Différents supports tels que la radio, la télévision, les sites Web, les systèmes d'information des passagers, les panneaux d'affichage, les véhicules équipés de haut-parleurs ou les sirènes sont utilisés par les gouvernements fédéral et étatique pour alerter la population en cas de crises, de catastrophes ou de dangers.

Cependant, les messages de diffusion cellulaire, qui sont envoyés via le service de téléphone mobile, constituent l'élément central de la chaîne d'alerte. Selon l'Office fédéral de protection civile et d'aide en cas de catastrophe (BBK), "aucun autre canal d'alerte ne peut atteindre plus de gens directement".

Gardez le mode avion désactivé

Le BBK indique que la version Android 11 et la version iOS 16.1 sont nécessaires pour recevoir les alertes de diffusion cellulaire. De plus, le smartphone ne doit pas être en mode avion et doit être allumé.

Pour vous assurer que tout fonctionne correctement, vérifiez les paramètres sous "Diffusion cellulaire" ou "Alertes d'urgence" (Android) ou "Alertes officielles d'urgence" (Apple) pour vous assurer que tous les types d'alertes sont activés.

Si votre smartphone ne vibre pas avec un écran clignotant et une vibration à 11h00 le 12 septembre, il se peut qu'il ne reçoive pas les messages de diffusion cellulaire.

Pas de vibration ? Installez une application d'alerte

Dans ce cas, les utilisateurs peuvent opter pour des applications qui distribuent les alertes officielles, telles que l'application fédérale Nina, ainsi que d'autres applications comme Biwapp ou Katwarn.

Depuis février 2019, Katwarn et Biwapp échangent des messages avec Nina, assurant que les utilisateurs d'applications reçoivent tous les messages importants de manière égale, explique le BBK.

La Journée nationale d'alerte est prévue pour le 12 septembre, comme annoncé par l'Office fédéral de protection civile et d'aide en cas de catastrophe. Ce jour-là, différentes autorités et services d'urgence testeront leurs systèmes d'alerte dans le cadre d'un exercice conjoint. Différents médias et canaux seront impliqués, notamment les stations de télévision et de radio, Internet ou les téléphones mobiles.

Le 12 septembre à 11h00, les autorités et services d'urgence participants activeront différents systèmes d'alerte.

