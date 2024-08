Votre prochaine commande de Shake Shack pourrait être livrée par un robot

La chaîne de restauration rapide et Serve Robotics ont annoncé mercredi un partenariat pour livrer des repas via des robots de livraison autonomes via l'application Uber Eats. Le robot, en forme de chariot de supermarché et doté de quatre roues, se déplacera sur les trottoirs.

Serve Robotics a été fondé en tant que division de robotique de Postmates avant que Uber n'acquière cette société et ne Spin-off Serve en 2021. La société a été introduite en bourse en avril 2024 et compte aujourd'hui Nvidia et 7-Eleven parmi ses investisseurs. Les actions de Serve ont bondi de près de 10 % après l'annonce du partenariat.

Les robots Serve livrent déjà des plats de restaurants dans la région de Los Angeles via Uber Eats depuis 2022. Les robots sont les plus efficaces pour les livraisons sur de courtes distances, et un robot met en moyenne environ un mile pour effectuer une livraison, a déclaré le cofondateur et PDG Ali Kashani à CNN Business dans une interview mercredi.

Les robots sont également mieux équipés pour les villes que les voitures autonomes, a déclaré Kashani.

"Il réduit l'encombrement, il réduit les émissions, il réduit les accidents et les décès, et il baisse les coûts pour les marchands", a déclaré Kashani.

Alors que les entreprises font face à des coûts de main-d'œuvre plus élevés, les consommateurs luttent également contre la hausse du coût de la restauration. Serve Robotics a déclaré qu'un autre avantage de ses robots est qu'ils augmentent l'efficacité et baissent les coûts.

"Et pas besoin de donner de pourboire au robot !", a déclaré le communiqué de presse pour les livraisons Shake Shack.

Les investisseurs sont toujours enthousiastes, mais les défis persistent

Les restaurants, les chaînes de livraison et les magasins investissent lourdement dans le service automatisé, que ce soit par drones, voitures autonomes ou, dans ce cas, des robots.

C'est également la deuxième tentative de livraison robotisée pour Uber. Uber Eats et une autre société, Cartken, ont lancé des services de livraison robotisée à Miami en 2022 et ont étendu leur portée à Fairfax, en Virginie, en 2023.

Cependant, certains domaines comme la livraison par drone n'ont pas encore décollé malgré le soutien de géants comme Amazon et Walmart, ce qui suggère que les entreprises ne peuvent pas encore se passer entirely of human workers in favor of automation.

The same holds true for the concept of robot deliveries. Domino's, for example, launched a pizza delivery robot in 2021, but still ended up relying on its own delivery drivers and service.

Despite this, companies and investors have an appetite for taking big swings at the concept, which Serve Robotics is looking to pull off.

Serve Robotics has an agreement with Uber Eats to roll out 2,000 robots on its platform in 2025, the company said in its most recent earnings report released Tuesday, even though it had an average of only 48 robots performing daily deliveries in the three months ending June 30. That’s up from the 23 daily active robots it had on average in the same period in 2023. The company has a total fleet of 100 robots.

And cities like LA present a "challenging environment," Kashani said, since its tourist-heavy with crowed sidewalks that present more opportunities for items to be stolen out of the delivery bots.

Despite the challenge, however, he said Serve’s robots complete their deliveries more than 99% of the time.

The company is also considering expanding to Dallas, San Diego and Vancouver, Canada, Kashani said.

