"Votre performance est uniquement pour le bénéfice de la caméra!"

L'épisode 7 de "Die Bachelorette" commence par une décision importante. La cérémonie de la dernière rose approche à grands pas, et Schmitti, Ferry, et Markus sont nerveux, se battant pour la dernière place. La voix de Stella vacille, mais elle doit faire son choix. Ferry finit par recevoir le feu des projecteurs. Le parcours de Schmitti et Markus prend fin dans l'ombre.

Cette décision suscite un certain remue-ménage et des discussions animées dans la villa, en particulier parmi les mâles dominants Martin et Jan. "Des gens qui passent sans avoir encore accompli grand-chose dans leur vie", grommelle Jan, déçu.

Musty est également agité. Le DJ amateur veut un rendez-vous en solo avec la Bachelorette : "Je boycotterai toutes les sorties en groupe jusqu'à ce que j'obtienne enfin mon rendez-vous en solo !" se plaint le courtier en assurances de 30 ans. La frustration atteint son apogée près de la piscine. here, Aysun et Ferry se croisent. En résumé, Aysun s'inquiète des battements de cœur constants d'Emma et de Ferry.

"Tu te comportes comme un enfant !"

Ferry, cependant, interprète l'"intervention" d'Aysun comme une "attaque irrespectueuse". La situation dégénère donc en une dispute animée. "Je veux juste aider, et tu te comportes comme un enfant", lance Aysun à Ferry. Ferry riposte : "Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, tu crées des drames inutiles pour la caméra !", rétorque le rappeur amateur.

La tension se dissipe seulement lorsque la Bachelorette se glisse dans la villa des célibataires et révèle les plans de la nouvelle sortie en groupe pour les candidats Aku, Erik, et Ferry. Sur la scène d'un théâtre pop art farfelu, Ferry, Aku, et Erik vont interpréter Romeo de Shakespeare. Trois moments plus tard, les trois candidats sont déjà sur scène, impressionnant la Bachelorette avec des récitations maladroites, du slang berlinois et des performances dramatiques. Aku reçoit une chaleureuse accolade, et les deux hommes reçoivent chacun un bisou en récompense.

Stella ne comprend pas Ferry

Le parcours de Ferry continue. Le fêtard ("Je vise à conquérir le monde avec ma femme !") obtient un peu plus de temps, mais il ne sait pas comment l'utiliser efficacement : "J'aime son style, mais je ne suis pas sûr que ce soit trop pour moi", conclut Stella, laissant un grand point d'interrogation planer au-dessus de sa tête.

À peine Ferry, Aku, et Erik sont-ils revenus à la villa que les trois prochains candidats sont accueillis pour la sortie en groupe. Cette fois, Devin, Martin, Emma, et Jan ont de la chance.

