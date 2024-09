Votre enfant a- t- il des habitudes alimentaires sélectives?

Une récente étude, dirigée par des scientifiques de l'Université College London, du King’s College London et de l'Université de Leeds, a découvert que la sélectivité alimentaire chez les enfants est principalement un problème génétique, avec d'autres facteurs tels que la variété des repas à la maison et l'endroit où les repas sont consommés jouant un rôle mineur, surtout lorsque l'enfant est un tout-petit.

L'étude a impliqué plus de 2 000 paires de jumeaux identiques et fraternels nés en 2007 et vivant au Royaume-Uni. Les parents ont fourni des informations sur les habitudes alimentaires de leurs enfants, de l'âge de 16 mois à 13 ans.

Les jumeaux identiques partagent tout leur matériel génétique, tandis que les jumeaux fraternels ne le font pas. Cela a permis aux chercheurs d'examiner l'impact des gènes et de l'environnement sur la sélectivité alimentaire chez les deux groupes.

Les résultats ont montré que les paires de jumeaux fraternels étaient moins similaires en termes de caprice que les paires de jumeaux identiques. Cela suggère que les gènes jouent un rôle significatif dans la détermination de la réticence d'un enfant à essayer de nouveaux aliments.

L'étude a révélé que le caprice alimentaire atteint son apogée à l'âge de 7 ans, souvent diminuant légèrement pendant l'adolescence.

Moritz Herle, un chercheur au King’s College London et l'un des auteurs principaux de l'étude, a déclaré : "Le fait d'être difficile à table cause souvent beaucoup de stress chez les enfants et leur famille. Notre recherche indique que les différences dans les habitudes alimentaires des enfants peuvent être attribuées en grande partie à des facteurs génétiques, ce qui peut aider à réduire certains blâmes dirigés vers les parents."

Zeynep Nas, une chercheuse de l'UCL, l'autre auteur principal de l'étude, a ajouté : "Nous espérons que notre découverte que l'être difficile à table est en grande partie inné peut aider à réduire la responsabilité des parents. Ce comportement n'est pas le résultat de l'éducation."

Des facteurs environnementaux peuvent affecter la sélectivité alimentaire d'un enfant pendant ses années de tout-petit, selon l'étude. Cela pourrait impliquer que des interventions précoces pour les aider à élargir leurs préférences alimentaires pourraient potentiellement réduire leur caprice plus tard.

Abigail Pickard, une chercheuse en psychologie du développement de l'enfant à l'Université Aston qui n'a pas participé à la recherche, a déclaré que le fait d'être difficile à table était "très courant" chez les enfants. Son étude récente a montré que Approximately 16% of British children aged between 3 and 5 exhibited picky eating behavior, with aspects such as age, parental feeding practices, and culture playing a role.

Pickard a recommandé aux parents de maintenir un environnement détendu pendant les repas et d'éviter de transformer les repas en un combat de volontés. Elle a également conseillé aux soignants de modéliser des habitudes alimentaires saines et d'éviter d'utiliser les aliments comme récompense pour manger des aliments non aimés, car cela pourrait favoriser une association négative.

L'étude a été publiée dans The Journal of Child Psychology and Psychiatry le jeudi.

L'étude suggère que les facteurs génétiques influencent considérablement le caprice alimentaire d'un enfant, car les jumeaux identiques, qui partagent tout leur matériel génétique, ont tendance à être plus similaires en termes de sélectivité alimentaire que les jumeaux fraternels. Maintenir un environnement détendu pendant les repas et modéliser des habitudes alimentaires saines peut potentiellement aider à réduire le caprice chez les enfants, car les facteurs environnementaux peuvent influencer la sélectivité alimentaire d'un enfant pendant ses années de tout-petit.

